Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу ужасов Рокки Хоррора Шоу ужасов Рокки Хоррора
Киноафиша Фильмы Шоу ужасов Рокки Хоррора Шоу ужасов Рокки Хоррора, 1975: актеры и роли
The Rocky Horror Picture Show Шоу ужасов Рокки Хоррора 1975 / Великобритания / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Шоу ужасов Рокки Хоррора, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Шармен Jim Sharman
В ролях
Тим Карри Тим Карри Tim Curry Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Бэрри Боствик Ричард О’Брайэн Патриция Куинн Patricia Quinn Джонатан Адамс Jonathan Adams
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
2023, Россия, анимация
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши