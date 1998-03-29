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Алекс Нюстадтер
Алекс Нюстадтер
Alex Neustaedter
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Алекс Нюстадтер
Alex Neustaedter
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Дата рождения
29 марта 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Канзас-Сити, Миссури, США
Рост
183 см
Биография Алекса Нюстадтера
Родился 29 марта 1998 года. Канзас-Сити, Миссури, США.
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Фильмография Алекса Нюстадтера
Увиденное и услышанное
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Аксель
фантастика
2018, США
7.0
Друзья до гроба
драма
2016, США
5.0
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