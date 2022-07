1 Lucky Charm Ian Hultquist 2:20

2 Launch the Drones Ian Hultquist 1:38

3 Stranded Ian Hultquist 0:53

4 The Chase Ian Hultquist 4:00

5 Red to Blue Ian Hultquist 2:54

6 Fix You Up Ian Hultquist 0:57

7 Unmuzzled Ian Hultquist 2:51

8 Do You Trust Me? Ian Hultquist 1:50

9 Out of My League Ian Hultquist 0:55

10 In This Together Ian Hultquist 2:06

11 Where’s Sara? Ian Hultquist 0:46

12 Feather Ian Hultquist 1:12

13 Pairing Ian Hultquist 1:15

14 Flamethrower Ian Hultquist 5:20

15 Safe Mode Ian Hultquist 1:46

16 3D Printing Ian Hultquist 2:18

17 A.X.L. Online Ian Hultquist 2:44

18 Bonfire Ian Hultquist 1:11

19 Let’s Get This Lit Ian Hultquist 3:31

20 Detain Subject Ian Hultquist 1:55

21 Hands Up Ian Hultquist 1:46

22 Helicopter Chase Ian Hultquist 2:13

23 Protect Admin Ian Hultquist 3:23

24 Reassemble Ian Hultquist 1:23

25 Let’s Play! Ian Hultquist 1:46

26 C.R.A.I.N.E. Systems (Bonus Track) Ian Hultquist 1:30

27 A Machine That Could Kill (Bonus Track) Ian Hultquist 1:18

28 Human Test Subject (Bonus Track) Ian Hultquist 0:58

29 War Dog of the Future (Bonus Track) Ian Hultquist 1:26

30 Gas Station (Bonus Track) Ian Hultquist 0:41