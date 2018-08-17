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Юный Майлз из бедной семьи очень увлечён мотогонками. Однажды он всё-таки выигрывает соревнования, но после этого новые друзья обходятся с ним не лучшим образом: бросают со сломанным мотоциклом на пустоши. Там Майлз и встречает Акселя — военного робота, который внешне и повадками похож на огромного металлического пса. Юноша чинит его, и Аксель становится его верным другом. Однако военные, вложившие в разработку робота много сил и денег, хотят во что бы то ни стало вернуть Акселя, не…