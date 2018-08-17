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Аксель Аксель
Киноафиша Фильмы Аксель Отзывы о фильме «Аксель»
A-X-L Аксель 2018 / США
7.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Аксель»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Юный Майлз из бедной семьи очень увлечён мотогонками. Однажды он всё-таки выигрывает соревнования, но после этого новые друзья обходятся с ним не лучшим образом: бросают со сломанным мотоциклом на пустоши. Там Майлз и встречает Акселя — военного робота, который внешне и повадками похож на огромного металлического пса. Юноша чинит его, и Аксель становится его верным другом. Однако военные, вложившие в разработку робота много сил и денег, хотят во что бы то ни стало вернуть Акселя, не…

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Вадим Бородулин 17 августа 2018, 18:42
Фильм классный, всем советую посмотреть)))
17 августа 2018, 18:42 Ответить
poav 18 августа 2018, 21:52
Оценка
Фильм очень понравился. Смотрели с удовольствием. Динамичный сюжет, красивые съемки, очень приятный актерский состав. Очень понравилась сама идея фильма. Механический пес бесподобен. С удовольствием схожу на фильм еще. Рекомендую всем.
18 августа 2018, 21:52 Ответить
Vikashopstreet 19 августа 2018, 08:56
Оценка
Фильм понравился)
19 августа 2018, 08:56 Ответить
artim2007.7 20 августа 2018, 05:09
Оценка
Фильм крутой, рекомендую посмотреть!
20 августа 2018, 05:09 Ответить
Анастасия Ендальцева 22 августа 2018, 05:33
Оценка
Фильм классный, собаку жалко очень!
22 августа 2018, 05:33 Ответить
dushka.magnitka 23 августа 2018, 19:34
Хороший, добрый фильм! Мне понравился
23 августа 2018, 19:34 Ответить
emili200909 24 августа 2018, 14:42
Оценка
Очень душевный фильм! Держит в напряжение! Рекомендую!!!
24 августа 2018, 14:42 Ответить
Наталья Перескокова 25 августа 2018, 07:45
Только он не 6+, а 12+
25 августа 2018, 07:45 Ответить
Дмитрий Колодяжный 26 августа 2018, 00:44
Оценка
фильм остой, с детьми не стоит ходить. насилие и издевки главная тема.
26 августа 2018, 00:44 Ответить
Катя Лис 13 января 2019, 05:06
Оценка
Очень классный фильм, заставляет задуматься о некоторых вещах. Мне очень понравилось. Хочется 2 часть фильма, надеюсь она будет. 😻😻😻
13 января 2019, 05:06 Ответить
Алексей Кузнецов 13 января 2019, 05:26
А можно обратиться к разработчикам фильма и узнать дату выхода Аксель 2. Уж больно в душу запал
13 января 2019, 05:26 Ответить
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