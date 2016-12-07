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Развод по-французски Развод по-французски
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Развод по-французски, 2016

2016 / Франция
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Развод по-французски» - это продолжение французской комедии «Любовь вразнос». В фильме по большей части снялись те же актёры, что и в оригинальной ленте Мартина Бурбулона. Зрителей вновь ждут Лоран Лафитт («Багровые реки»), Марина Фоис («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»), Акилле Потье («Шоколад»), Жюдит Эль Зейн («Париж», «Имя») и другие. 

В центре сюжета фильма «Развод по-французски» окажутся всё те же Винсент и Флоранс. Герои наконец развелись и сумели добиться согласия в опеке над детьми, но только проблем от этого не убавилось. Наоборот, конфликт разгорается с новой силой, когда в жизни каждого из них появляется новая любовь. Начинается новая война, и дети берут всё в свои руки, чтобы расставить наконец все точки в этой истории.

- «Развод по-французски» - это сиквел фильма 2014 года «Любовь вразнос»

- Между выходом фильмов «Любовь вразнос» и «Развод по-французски» прошло 2 года, как и между событиями, разворачивающимися в картинах

- В фильме «Развод по-французски» есть отсылка к 7 эпизоду «Звёздных войн» -  в одной из сцен на пачке с хлопьями можно увидеть Кайло Рена

- Фильм «Развод по-французски» - это вторая картина режиссёра Мартина Бурбулона

История о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера в мире 7 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Мартин Бурбулон
Мартин Бурбулон
В ролях
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Марина Фоис
Марина Фоис
Александр Десрусу
Александр Десрусу
Анна Лемаршан
Анна Лемаршан
Акилле Потье
Акилле Потье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Развод по-французски 2 постера
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Развод по-французски смотреть онлайн

Развод по-французски
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Наша рецензия
«Развод по-французски» - это сиквел французского фильма «Любовь вразнос» 2014 года, режиссером которого выступил тоже Мартин Бурбулон. И это очень важный момент, потому что если вы не видели первый фильм, то не поймете второй. По отдельности они не представляют собой цельное произведение, но посмотрев оба, вы увидите полноценную кинокартину с началом и концом. Поскольку первую часть купил один кинопрокатчик, а вторую – другой, получилось так, что по названиям они…
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