Развод по-французски, 2016

«Развод по-французски» - это продолжение французской комедии «Любовь вразнос». В фильме по большей части снялись те же актёры, что и в оригинальной ленте Мартина Бурбулона. Зрителей вновь ждут Лоран Лафитт («Багровые реки»), Марина Фоис («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»), Акилле Потье («Шоколад»), Жюдит Эль Зейн («Париж», «Имя») и другие.

В центре сюжета фильма «Развод по-французски» окажутся всё те же Винсент и Флоранс. Герои наконец развелись и сумели добиться согласия в опеке над детьми, но только проблем от этого не убавилось. Наоборот, конфликт разгорается с новой силой, когда в жизни каждого из них появляется новая любовь. Начинается новая война, и дети берут всё в свои руки, чтобы расставить наконец все точки в этой истории.