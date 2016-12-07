Развод по-французски, 2016

«Развод по-французски» - это продолжение французской комедии «Любовь вразнос». В фильме по большей части снялись те же актёры, что и в оригинальной ленте Мартина Бурбулона. Зрителей вновь ждут Лоран Лафитт («Багровые реки»), Марина Фоис («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»), Акилле Потье («Шоколад»), Жюдит Эль Зейн («Париж», «Имя») и другие.
В центре сюжета фильма «Развод по-французски» окажутся всё те же Винсент и Флоранс. Герои наконец развелись и сумели добиться согласия в опеке над детьми, но только проблем от этого не убавилось. Наоборот, конфликт разгорается с новой силой, когда в жизни каждого из них появляется новая любовь. Начинается новая война, и дети берут всё в свои руки, чтобы расставить наконец все точки в этой истории.
- «Развод по-французски» - это сиквел фильма 2014 года «Любовь вразнос»
- Между выходом фильмов «Любовь вразнос» и «Развод по-французски» прошло 2 года, как и между событиями, разворачивающимися в картинах
- В фильме «Развод по-французски» есть отсылка к 7 эпизоду «Звёздных войн» - в одной из сцен на пачке с хлопьями можно увидеть Кайло Рена
- Фильм «Развод по-французски» - это вторая картина режиссёра Мартина Бурбулона
История о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.