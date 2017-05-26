«Развод по-французски»: Рецензия Киноафиши

Мама против папы

«Развод по-французски» - это сиквел французского фильма «Любовь вразнос» 2014 года, режиссером которого выступил тоже Мартин Бурбулон. И это очень важный момент, потому что если вы не видели первый фильм, то не поймете второй. По отдельности они не представляют собой цельное произведение, но посмотрев оба, вы увидите полноценную кинокартину с началом и концом. Поскольку первую часть купил один кинопрокатчик, а вторую – другой, получилось так, что по названиям они не связаны. В оригинале это и вовсе «Папа или мама», что куда больше подходит фильмам, чем оба варианта российских локализаторов.

Кадр из фильма «Развод по-французски»

В первой части мы наблюдали как Фло и Винс решили развестись. Каждый из них хотел стать свободным полностью, поэтому уморительно и порой жестоко они издевались над детьми, чтобы они выбрали остаться с другой стороной. Мать пришла на вечеринку дочери и рассказывала о ее комплексах, не смертельно, но отравила детей, а отец тем временем набивал им синяки на пейнтболе и выдавал постороннюю старушку-инвалида за бабушку своих детей и говорил, что за ней нужно ухаживать. Мнение о первой картине разделилось. Кто-то хвалил за юмор и злободневность темы в основе сюжета, кто-то посчитал, что такое поведение родителей ненормально. Но комплиментов было больше, а история не была закончена, поэтому появился сиквел.

Кадр из фильма «Развод по-французски»

Во второй части, мы узнаем, что бывшие супруги решили проблему с опекунством детей. Они живут в домах друг напротив друга и дети запросто находятся как с мамой, так и с папой, даже общие собаки комично перебегают дорогу из одного дома в другой. И поскольку вопрос опекунства перед героями уже не стоит, нашли они другую проблему – новые партнеры. А как мы помним из предыдущей части, то что Фло и Винс завели детей – это вовсе не значит, что они сами перестали быть детьми. Их ребячество не угасает не один десяток лет. Поэтому Винсент в страшном сне видит, что его жена счастлива, а значит надо это счастье с другим мужчиной предотвратить. И вот начинается череда запихивания палок в колеса друг другу между мужем и женой, чтобы расстроить отношения с другими людьми. Началась и … закончилась. А потом дети решили устроить а-ля «Ловушку для родителей», чтобы свести своих стариков. Начали и … закончили. Учитывая, что фильм короткий, даже полтора часа не длится, то на 40-й минуте уже невольно задумываешься: а суть этой истории в чем вообще?

Кадр из фильма «Развод по-французски»

Если у первой картины хотя бы был просто открытый конец, то вторая абсолютно несамостоятельна. Да, она тоже очень смешная, динамичная, смотрится на одном дыхании и запоминается всякими колкостями и ситуациями. В ней еще больше черного юмора. Поскольку накануне развода они умудрились заделать еще одного ребенка, то издевательства теперь касаются не только их троих детей-подростков, но и двухгодовалого ребенка, которого они забывают то на дороге, то на ленте с багажом в аэропорту. Но нельзя так просто взять и прийти на сеанс этого фильма, если вы еще не знакомы с Флоренс и Винсентом. О том как противостоят муж и жена после развода мы поняли еще по первой части, а о том, как дети сводят родителей, есть и более достойные киноленты. В итоге, перед нами опять очень веселая, местами нелепая комедия о родителях, которые в душе еще дети, любящие побегать. И создатели сняли почти то же самое, что и в первой части. Поэтому вопрос, зачем он был снят, может возникнуть. То ли сиквел был снят для фанатов первого фильма, то ли им показалось будто нужно обязательно поставить точку, то ли и вовсе меркантильно решили наверняка заработать.

Кадр из фильма «Развод по-французски»

«Развод по-французски» - очень смешной, оригинальный, и говорит о такой важной вещи, как развод. Статистика распадения браков во всем мире просто поражает, поэтому актуальность картины бесспорна. А как честно говорят о разводе! Это вам не американский сопливчик, в котором разведенные начинают страдать, делить детей и т.д. Французы честно говорят – даже если разведенным людям за 40, они все равно могут хотеть свободы. Могут думать о своей карьере, а детей и вовсе задвинуть на задний план. Поэтому идея обоих фильмов ясна, но вот раздельно эти картины представлять нельзя.

Но на бесконечно обаятельного Лорана Лафитта, который и отлично играет неспокойного мужа и отца, от нарочито депрессивной фразы «Я попью из моря», можно смеяться вечно. А Марина Фоис - актриса с действительно комедийным талантом. Эдакая утерянная французская сестра Дженнифер Энистон. И оба они еще настолько красивы, что смотреть на них безумно приятно. В их ситуацию веришь, но не знаешь даже за кого болеть, ведь они так похожи на самом деле.

Кадр из фильма «Развод по-французски»

И вот ради этой прекрасной оригинальной сатиры на бракоразводный процесс стоит посмотреть две части истории одной семьи, которую вы запомните навсегда. Посмотрев на столь острую тему под другим углом может быть полезно для новоиспеченных разведенок и их детей. Эдакий прикол над пафосными американскими картинами на ту же тему, которые словно призваны усугублять положение реальных людей в подобных ситуациях. Кто-то может сказать, что это и вовсе не тема для шуток. Но на самом деле, юмор помогает пережить многие тяжелые ситуации. И это кино ярое тому доказательство. «Развод по-французски» не какой-то стоящий вклад в кинематограф, но зато остроумно-терапевтический фильм, от которого можно получить настоящее удовольствие и хорошее настроение широкому кругу людей.

Бариева Лилия

В российском прокате с 1 июня 2017 года Расписание и покупка билетов на фильм «Развод по-французски»