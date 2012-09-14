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Рассказывая горькую правду о современном музыкальном бизнесе, «Артефакт» предоставляет близкий доступ к музыканту/актёру Джареду Лето и его группе Thirty Seconds to Mars, в то время как они ведут борьбу со своим лейблом, предъявившим группе безжалостный судебный иск, и записывают свой альбом This Is War. Этот фильм — истинный артефакт нашего времени, поскольку в нём рассматривается борьба с важными проблемами, связанными с искусством, деньгами и честностью.
|14 сентября 2012
|Канада