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Постер фильма Артефакт
7.9
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7.9

Артефакт

, 2012
Artifact
США / документальный / 18+
Постер фильма Артефакт
7.9

О фильме

Рассказывая горькую правду о современном музыкальном бизнесе, «Артефакт» предоставляет близкий доступ к музыканту/актёру Джареду Лето и его группе Thirty Seconds to Mars, в то время как они ведут борьбу со своим лейблом, предъявившим группе безжалостный судебный иск, и записывают свой альбом This Is War. Этот фильм — истинный артефакт нашего времени, поскольку в нём рассматривается борьба с важными проблемами, связанными с искусством, деньгами и честностью.

В ролях

Джаред Лето
Джаред Лето
Self
Честер Беннингтон
Self - Interviewee
Шеннон Лето
Self
Томислав Милишевич
Self
Irving Azoff
Self - Interviewee
Брэндон Бойд
Self - Interviewee
Angelica Cob-Baehler
Self - Interviewee
Sonny DiPerri
Self - Interviewee
Даниэль Эк
Self - Interviewee
Роберт Эзрин
Self - Interviewee
Режиссер Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 3 декабря 2013
Премьера в мире 14 сентября 2012
Дата выхода
14 сентября 2012 Канада
Производство Paradox, Sisyphus
Другие названия
Artifact, Артефакт, Artefacto, Artifakt

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb

Отзывы о фильме

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