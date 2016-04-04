Быстрая как ветер, 2016

Фильм рассказывает об отношениях между молодой автогонщицей Джулией де Мартино и ее братом, бывшим пилотом Лорисом, ставшим наркоманом. После скоропостижной смерти их отца брат и сестра, питающие неприязнь друг к другу, спустя десять лет разлуки вынуждены работать вместе: только так они смогут выиграть нелегальную итальянскую гонку и на призовые деньги оплатить долги родителя, чтобы сохранить семейную автомастерскую. Во время тренировок Джулия и Лорис все больше сближаются, и вскоре понимают, что тем, что их сближало, был не семейный бизнес, а кровь, которая все-таки гуще воды.
У всех Де Мартино в крови моторное масло и бензин. Вот уже несколько поколений они собирают гоночные автомобили и участвуют в гонках. Марио, глава семьи, вынужден уступить место своей молодой, исключительно талантливой дочери Джулии, которой будет помогать 40-летний брат Лорис. Он человек крайне ненадежный, но бывший гонщик, а значит, знает все о гоночных машинах и моторах. Де Мартино должны вернуться на трек и победить!
Перед нами предстаёт семья де Мартино, которая занимается гонками уже много лет,… Читать дальше…