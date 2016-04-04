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Быстрая как ветер Быстрая как ветер
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Veloce come il vento

Быстрая как ветер, 2016

2016 / Италия
7.1 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает об отношениях между молодой автогонщицей Джулией де Мартино и ее братом, бывшим пилотом Лорисом, ставшим наркоманом. После скоропостижной смерти их отца брат и сестра, питающие неприязнь друг к другу, спустя десять лет разлуки вынуждены работать вместе: только так они смогут выиграть нелегальную итальянскую гонку и на призовые деньги оплатить долги родителя, чтобы сохранить семейную автомастерскую. Во время тренировок Джулия и Лорис все больше сближаются, и вскоре понимают, что тем, что их сближало, был не семейный бизнес, а кровь, которая все-таки гуще воды. 

  • Сюжет фильма вдохновлен реальной историей жизни итальянского гонщика Карло Капоне, чемпиона Европы по ралли 1984 года.
  • Съемки фильма проходили в итальянских городах Имоле, Матере, и Риме, а гонки снимались в окрестностях Валлелунги, Имолы, Монцы и Муджелло, где находятся настоящие гоночные автотрассы.
  • Машина, на которой гоняет Лорис в финале фильма, это Пежо 205 Турбо 16. Машина была активно использована в чемпионатах Европы по ралли 1984, 1985 и 1986 года, и именно на ней Карло Капоне когда-то стал чемпионом.
  • Для Стефано Аккорси, исполнителя главной роли, это уже четвертая картина на спортивную тематику: ранее он уже успел один раз побывать автогонщиком, а еще дважды – футболистом.

У всех Де Мартино в крови моторное масло и бензин. Вот уже несколько поколений они собирают гоночные автомобили и участвуют в гонках. Марио, глава семьи, вынужден уступить место своей молодой, исключительно талантливой дочери Джулии, которой будет помогать 40-летний брат Лорис. Он человек крайне ненадежный, но бывший гонщик, а значит, знает все о гоночных машинах и моторах. Де Мартино должны вернуться на трек и победить!

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 сентября 2016
Премьера в мире 4 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Маттео Ровере
В ролях
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис
Лоренцо Джоиелли
Лоренцо Джоиелли
Паоло Грациози
Ринат Хисматулин
Все актеры и съемочная группа
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Быстрая как ветер
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Ссорина 3 августа 2017, 08:05
Если у тебя всё под контролем, значит, ты едешь не слишком быстро.
Перед нами предстаёт семья де Мартино, которая занимается гонками уже много лет,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Быстрая как ветер
Кадры из фильма Все кадры
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