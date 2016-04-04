Быстрая как ветер, 2016

Фильм рассказывает об отношениях между молодой автогонщицей Джулией де Мартино и ее братом, бывшим пилотом Лорисом, ставшим наркоманом. После скоропостижной смерти их отца брат и сестра, питающие неприязнь друг к другу, спустя десять лет разлуки вынуждены работать вместе: только так они смогут выиграть нелегальную итальянскую гонку и на призовые деньги оплатить долги родителя, чтобы сохранить семейную автомастерскую. Во время тренировок Джулия и Лорис все больше сближаются, и вскоре понимают, что тем, что их сближало, был не семейный бизнес, а кровь, которая все-таки гуще воды.