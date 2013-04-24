Ирен, инспектор ассоциации LHW в Риме, пытается сохранить равновесие между своей работой — инспектированием самых роскошных отелей по всему миру и «реальной» жизнью с ее рутиной и запутанными отношениями.
ПроизводствоBianca Film, Augustus Color, Rai Cinema
Другие названия
Viaggio sola, Viajo sola, A Five Star Life, A magányos utazó, Egyedül utazom, Je voyage seule, Pięciogwiazdkowe życie, Viatjo sola, Пътувам сама, Я путешествую одна, はじまりは5つ星ホテルから, 疲惫女人心, Ett femstjärnigt liv
Рейтинг фильма
6.2
Оцените11 голосов
6.3IMDb
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