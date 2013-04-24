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Постер фильма Пятизвездочная жизнь
6.2
Киноафиша Фильмы Пятизвездочная жизнь
6.2

Пятизвездочная жизнь

, 2013
Viaggio sola
Италия / драма / 18+
Постер фильма Пятизвездочная жизнь
6.2

О фильме

Ирен, инспектор ассоциации LHW в Риме, пытается сохранить равновесие между своей работой — инспектированием самых роскошных отелей по всему миру и «реальной» жизнью с ее рутиной и запутанными отношениями.

В ролях

Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Andrea
Генри Арнольд
Эйрик Бар
Алессия Барела
Алессия Барела
Fabiana Cantoni
Якопо Мария Бикокки
Маргерита Буй
Маргерита Буй
Irene Lorenzi
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Silvia Guerrieri
Джанмарко Тоньяцци
Джанмарко Тоньяцци
Tommaso
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Kate Sherman
Diletta Gradia
Claudia
Carola Signore
Eleonora
Gianluca Merolli
Ragazzo Zolle
Режиссер Мария Соле Тоньяцци
Сценарист Иван Котронео, Франческа Марчано, Мария Соле Тоньяцци
Композитор Габриэль Роберто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 апреля 2013
Дата выхода
1 августа 2014 Испания
24 апреля 2013 Италия
9 июля 2014 Франция
Сборы в мире $3 039 022
Производство Bianca Film, Augustus Color, Rai Cinema
Другие названия
Viaggio sola, Viajo sola, A Five Star Life, A magányos utazó, Egyedül utazom, Je voyage seule, Pięciogwiazdkowe życie, Viatjo sola, Пътувам сама, Я путешествую одна, はじまりは5つ星ホテルから, 疲惫女人心, Ett femstjärnigt liv

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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