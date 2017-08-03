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Быстрая как ветер
Отзывы о фильме «Быстрая как ветер»
Veloce come il vento
Быстрая как ветер
2016 / Италия
7.1
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10
голосов
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Ирина Ссорина
3 августа 2017, 08:05
Если у тебя всё под контролем, значит, ты едешь не слишком быстро.
Перед нами предстаёт семья де Мартино, которая занимается гонками уже много лет, моторное масло и бензин стали неотъемлемой составляющей их крови. Шестнадцатилетняя Джулия, между тем, водит очень осторожно и всё время уступает призовые места своим соперникам. Но она оказывается в условиях, когда на ставку ставится всё и проиграть сейчас она не может себе позволить. Ей пытается помочь её сорокалетний брат Лорис, бывший гонщик, а ныне заядлый наркоман. Он хранит в памяти множество информации, которую с огромным трудом выуживает и собирает в дельные советы. Чтобы добиться результата, им приходится многое преодолеть.
В этом фильме мне хватило всего – и драмы, и юмора, и буйства страстей. Я с удивлением обнаруживала себя сжимающей свою сумку и шепчущей напутствия главной героине. Я болела за семью де Мартино, сопереживала и верила им. Я не засомневалась ни в одном моменте, всё выглядело очень реалистично и, как оказалось, не зря – выяснилось, что эта история основана на реальных событиях. С экрана на меня выплёскивался бурный поток драйва и скорости, в воздухе словно пахло плавящейся резиной, атмосфера в зале была накалена, словно мы все находились на треке.
Мне сразу понравилась Матильда Де Анхелис, она так очаровательно и гармонично смотрелась в своей роли, так показывала бурление крови, обусловленное не то молодым возрастом героини, не то горячими итальянскими корнями. А вот Стефано Аккорси поразил меня только недавно. Дело в том, что перед зрителем он предстал в худющем, непривлекательном виде, с ввалившимися щеками, жёлтыми зубами и грязными волосами, под стать своему наркоманскому амплуа. И мне и в голову не пришло, что обычно он выглядит не просто чище, а совершенно иначе! В фильме мелькало его «фото в молодости» и мне было непонятно, почему режиссёр использовал изображение какого-то постороннего человека. Сейчас же я убедилась в том, что это одно и то же лицо и разница настолько существенна, что я полностью восхищена проделанной работой!
Впрочем, именно тема наркомании меня отталкивала от фильма – это то, чего я кардинально не признаю и не терплю в своём окружении. Сгладили углы здесь шутки, которых действительно было много, завораживающие интонации и тембр голоса главного героя. Несмотря на то, что концовка для меня обернулась загадкой, я сделала свои выводы, «дописала» эту историю и осталась абсолютно довольна увиденным.
3 августа 2017, 08:05
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Перед нами предстаёт семья де Мартино, которая занимается гонками уже много лет, моторное масло и бензин стали неотъемлемой составляющей их крови. Шестнадцатилетняя Джулия, между тем, водит очень осторожно и всё время уступает призовые места своим соперникам. Но она оказывается в условиях, когда на ставку ставится всё и проиграть сейчас она не может себе позволить. Ей пытается помочь её сорокалетний брат Лорис, бывший гонщик, а ныне заядлый наркоман. Он хранит в памяти множество информации, которую с огромным трудом выуживает и собирает в дельные советы. Чтобы добиться результата, им приходится многое преодолеть.
В этом фильме мне хватило всего – и драмы, и юмора, и буйства страстей. Я с удивлением обнаруживала себя сжимающей свою сумку и шепчущей напутствия главной героине. Я болела за семью де Мартино, сопереживала и верила им. Я не засомневалась ни в одном моменте, всё выглядело очень реалистично и, как оказалось, не зря – выяснилось, что эта история основана на реальных событиях. С экрана на меня выплёскивался бурный поток драйва и скорости, в воздухе словно пахло плавящейся резиной, атмосфера в зале была накалена, словно мы все находились на треке.
Мне сразу понравилась Матильда Де Анхелис, она так очаровательно и гармонично смотрелась в своей роли, так показывала бурление крови, обусловленное не то молодым возрастом героини, не то горячими итальянскими корнями. А вот Стефано Аккорси поразил меня только недавно. Дело в том, что перед зрителем он предстал в худющем, непривлекательном виде, с ввалившимися щеками, жёлтыми зубами и грязными волосами, под стать своему наркоманскому амплуа. И мне и в голову не пришло, что обычно он выглядит не просто чище, а совершенно иначе! В фильме мелькало его «фото в молодости» и мне было непонятно, почему режиссёр использовал изображение какого-то постороннего человека. Сейчас же я убедилась в том, что это одно и то же лицо и разница настолько существенна, что я полностью восхищена проделанной работой!
Впрочем, именно тема наркомании меня отталкивала от фильма – это то, чего я кардинально не признаю и не терплю в своём окружении. Сгладили углы здесь шутки, которых действительно было много, завораживающие интонации и тембр голоса главного героя. Несмотря на то, что концовка для меня обернулась загадкой, я сделала свои выводы, «дописала» эту историю и осталась абсолютно довольна увиденным.
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