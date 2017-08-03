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Лучшие враги
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Nemiche per la pelle Лучшие враги 2016 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Лучшие враги»

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Ирина Ссорина 3 августа 2017, 08:10
Если хочешь победить своего врага, воспитай его детей.
«Лучшие враги» - классическая итальянская комедия. Начинается всё не с радостных событий, а с полного абсурда. Умирает мужчина и «в наследство» своим нынешней и бывшей жёнам оставляет на воспитание ребёнка. Женщины ненавидит друг друга, у них нет абсолютно ничего общего. Одна – робкая, правильная блондинка, вторая – резкая, властная брюнетка. Момент их столкновения начинает череду весёлых противоречивых дней.

Я давно не смотрела таких хороших, качественных комедий. Весь фильм эмоционально заряжен, он не даёт скучать не минуты. Очень радует, когда не хочется отвлекаться от экрана и смотреть на часы. Я вышла из зала в таком прекрасном настроении, что даже отсутствие положенной маршрутки его не испортило. Со времени показа уже прошло больше суток, а я всё ещё думаю об актрисах, сыгравших главные роли. Они меня покорили своей необычностью, пылом, особой итальянской изюминкой настолько, что желание узнать Италию увеличилось в разы! Этому поспособствовали и сочные кадры, пойманные режиссёром. Маленькие улочки, пышная зелень, уютная провинция радовали глаз, и - картинка за картинкой - поселялись в моём сердце.

Ругать это кино совершенно не за что. Даже сама тема фильма оказалась для меня новой, такой оригинальной идеи я раньше не встречала. Автору удалось создать шикарные условия для буйства красок, диалогов, юмора. Хочу так же отметить толерантное отношение к ЛГБТ, которое хоть и вскользь, но было упомянуто. Не скажу, что для меня это принципиально важно, но приятно осознавать позицию страны.

​​​​​​​ Рекомендую ознакомиться с этим фильмом всем! Особенно очаровательно он смотрится на языке оригинала – полное погружение в атмосферу и чистое удовольствие.
3 августа 2017, 08:10 Ответить
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