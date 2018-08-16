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Однажды вечером четыре подруги решили повеселиться. Узнав, что их приятели собираются на мальчишнике вызвать мифического Слендермена, они засели вечером в подвале и нашли в интернете видеоролик, который должен призвать этого героя городских легенд. Результат не заставил себя ждать. Вскоре после просмотра этого видео одна из девочек пропадает, а у остальных начинаются видения и кошмары. Подруги сначала не верят, что причиной исчезновения стал Слендермен, но с каждой из них начинают происходить…