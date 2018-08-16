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Слендермен Слендермен
Киноафиша Фильмы Слендермен Отзывы о фильме «Слендермен»
Slender Man Слендермен 2018 / США
4.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Слендермен»

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Наша рецензия

Однажды вечером четыре подруги решили повеселиться. Узнав, что их приятели собираются на мальчишнике вызвать мифического Слендермена, они засели вечером в подвале и нашли в интернете видеоролик, который должен призвать этого героя городских легенд. Результат не заставил себя ждать. Вскоре после просмотра этого видео одна из девочек пропадает, а у остальных начинаются видения и кошмары. Подруги сначала не верят, что причиной исчезновения стал Слендермен, но с каждой из них начинают происходить…

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potato1900 16 августа 2018, 17:54
Оценка
Фильм скучный и имеет набор клише,но некоторые скримеры доставляют удовольствие.Финал плох
16 августа 2018, 17:54 Ответить
yana.kayukova 16 августа 2018, 18:47
Оценка
Жалею,что потратила 180р. на просмотр этого фильма. Не впечатлил.
16 августа 2018, 18:47 Ответить
1pobednov 17 августа 2018, 08:36
Оценка
Фильм полная хрень,не тратьте время и деньги
17 августа 2018, 08:36 Ответить
Маргарита Остапенко 17 августа 2018, 16:52
Оценка
Людиии. Не ходите на это фуфло. Дурацкий сюжет и смысла никаконо.
17 августа 2018, 16:52 Ответить
Евгений Ахтарьянов 19 августа 2018, 00:34
Оценка
Фильм реально страшный. Одному ходить не советую. Не обращайте внимание на негативные отзывы.
19 августа 2018, 00:34 Ответить
s.algulyan 19 августа 2018, 18:57
Оценка
Господа... просто не советую🤷🏻‍♂️
19 августа 2018, 18:57 Ответить
Михаил Полозов 21 августа 2018, 13:40
Оценка
Классный фильм но с монтажом напартачили
21 августа 2018, 13:40 Ответить
Линар Валиуллин 27 августа 2018, 22:54
Оценка
Фильм к просмотру не рекомендую.
27 августа 2018, 22:54 Ответить
65lllulllak 28 августа 2018, 23:47
в ответ на сообщение Евгений Ахтарьянов от 19 августа 2018, 00:34
Ты видимо не смотрел страшных фильмов
28 августа 2018, 23:47 Ответить
Иришка Заева 8 сентября 2018, 19:46
Оценка
Говняшка редкосная
8 сентября 2018, 19:46 Ответить
alekcandr22 11 сентября 2018, 15:16
Оценка
Чуть не умер от страха, на соседний ряд даже скорая приезжала! Жалко потраченные 290р. С первых минут стало понятно что уровень фильма нулевой!!! Однозначно не советую!
11 сентября 2018, 15:16 Ответить
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