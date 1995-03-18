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Джулия Голден Теллес

Julia Goldani Telles
Джулия Голден Теллес
Джулия Голден Теллес Julia Goldani Telles
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Дата рождения
18 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джулии Голден Теллес

Родилась 18 марта 1995 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фильмография Джулии Голден Теллес
Убийственная внешность
Убийственная внешность
комедия, драма, мелодрама 2020, США
6.0
Слендермен
Слендермен
ужасы 2018, США
4.0
Обитель страха
Обитель страха
ужасы, вестерн 2018, США
4.0
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