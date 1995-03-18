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Джулия Голден Теллес
Джулия Голден Теллес
Julia Goldani Telles
О персоне
Фильмография
Джулия Голден Теллес
Julia Goldani Telles
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Дата рождения
18 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джулии Голден Теллес
Родилась 18 марта 1995 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Фильмография Джулии Голден Теллес
Убийственная внешность
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.0
Слендермен
ужасы
2018, США
4.0
Обитель страха
ужасы, вестерн
2018, США
4.0
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