[Последние слова]

Это не моё письмо об увольнении, это моё некролог. Девушка, которая работала на вас последние семь лет... умерла и похоронена. Она оставила после себя жизнь, полную нерешительности, колебаний и страха. Её не будут жалеть, её не будут оплакивать, потому что она на самом деле никогда и не была по-настоящему живой. Но теперь она жива, и у неё впереди вся жизнь. Целая жизнь, которая только и ждёт, чтобы её заполнили.