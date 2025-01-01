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Цитаты из фильма Последнее слово

Harriet Пожалуйста, не желай просто хорошего дня. Пусть у тебя будет день, который что-то значит. День, который честен. День, который прямолинеен. День, который откровенен. Хороший день? Ммм, будешь несчастна. Пусть у тебя будет день, который важен.
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Harriet Ты не совершаешь ошибок. Ошибки делают тебя. Ошибки делают тебя умнее. Они делают тебя сильнее и помогают стать более самостоятельным.
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Harriet Падай лицом вниз. Терпи неудачу. Терпи её с размахом. Потому что когда ты терпишь неудачу, ты учишься. Когда ты терпишь неудачу, ты живёшь.
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Anne Она заставляет эту с***у попасть в некролог.
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Harriet Пожалуйста, не желай просто хорошего дня. Пусть у тебя будет день, который что-то значит... день, который важен.
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Harriet Сарказм — остроумие неудачников.
Anne Снисходительность — ответ грубиянов.
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Anne [Последние слова] Это не моё письмо об увольнении, это моё некролог. Девушка, которая работала на вас последние семь лет... умерла и похоронена. Она оставила после себя жизнь, полную нерешительности, колебаний и страха. Её не будут жалеть, её не будут оплакивать, потому что она на самом деле никогда и не была по-настоящему живой. Но теперь она жива, и у неё впереди вся жизнь. Целая жизнь, которая только и ждёт, чтобы её заполнили.
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Harriet [указывает на Энн] Амбиции, заглушённые сомнениями.
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Dr. Morgan Я проведу несколько тестов, хорошо? И если тебя это не устраивает — мне всё равно.
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Harriet Акт публичной агрессии, который я запланировала, скорее всего, закончится тем, что мы с тобой окажемся в тюрьме.
Brenda А я что?
Harriet Подростковый изолятор!
Brenda Я в деле.
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