Из жизни начальника уголовного розыска, 1983

Начальник уголовного розыска города полковник Иван Константинович Малыч выписывается после госпитализации и по приезде домой с удивлением узнает, что его новым соседом по коммунальной квартире является Степан Слепнев – бывший вор-рецидивист, которого Малыч посадил несколько лет назад. Слепнев завязал с криминальным прошлым и вместе с семьей ведет добропорядочную жизнь, однако ему не дает покоя спрятанное им перед арестом оружие, за которым охотятся и преступники, и милиция.