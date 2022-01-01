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Из жизни начальника уголовного розыска Из жизни начальника уголовного розыска
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Из жизни начальника уголовного розыска, 1983

1983 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Начальник уголовного розыска города полковник Иван Константинович Малыч выписывается после госпитализации и по приезде домой с удивлением узнает, что его новым соседом по коммунальной квартире является Степан Слепнев – бывший вор-рецидивист, которого Малыч посадил несколько лет назад. Слепнев завязал с криминальным прошлым и вместе с семьей ведет добропорядочную жизнь, однако ему не дает покоя спрятанное им перед арестом оружие, за которым охотятся и преступники, и милиция.

  • Пробы на роль Степана Слепнева, которая в итоге досталась Леониду Филатову, проходили Николай Караченцов, Евгений Киндинов, Владимир Меньшов и Игорь Ледогоров.
  • Съемки полностью прошли в Ростове-на-Дону. Основные объекты съемок – реально существовавшие здания. Так, например, эпизод с попыткой ограбления сберкассы и задержанием банды снимали в действующей сберкассе № 247 на улице Энгельса, 86/77 (теперь это Большая Садовая, 86/77). Сейчас по этому адресу расположено отделение Сбербанка под тем же номером (№ 5221/0247).
  • В сцене с разговором в машине (с героем Филатова за рулем) автомобиль проезжает по Ворошиловскому проспекту. Чтобы снять сцену, проспект перекрыли, но только частично – от Красноармейской улицы до площади Гагарина. Поэтому можно заметить, как в процессе эпизода машина несколько раз проезжает мимо одного и того же магазина «Кооператор Дона».

Cложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми: начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом, казалось заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 10 октября 1983
Возраст 12+
Режиссер
Степан Пучинян
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Елена Проклова
Елена Проклова
Наталья Гонтуар
Александр Продан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Из жизни начальника уголовного розыска 1 постер
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