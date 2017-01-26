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Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
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Игорь Ливанов
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Дата рождения
15 ноября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
176 см
Биография Игоря Ливанова
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Фильмография Игоря Ливанова
Дон Жуан - девственник
исторический, драма
2017, Россия
0.0
По следу Феникса
мелодрама
2009, Россия
2.0
Самые счастливые
мелодрама
2005, Россия
5.0
72 метра
приключения, боевик, военный, драма
2004, Россия
7.0
Из жизни начальника уголовного розыска
криминал, драма
1983, СССР
6.0
Мерседес уходит от погони
военный
1980, СССР
6.0
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В Москве состоится премьерный показ российской «иронической» драмы «Дон-Жуан девственник
28 января картину режиссера-дебютанта Константина Рацера «Дон-Жуан девственник» покажут на встрече киноклуба «Интересное кино» в Библиотеке им. Гоголя. Начало в 18.00. Для
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26 января 2017 17:12
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