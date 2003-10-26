Содержание:

Леонид Филатов - Фильмы

Леонид Филатов - Сказ про Федота-стрельца

Леонид Филатов - Чтобы помнили

Леонид Филатов - Личная жизнь

Леонид Алексеевич Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. На заводе, где работала мать будущего писателя и актера - Клавдия Николаевна - сотрудницам поручили написать письма солдатам на фронт. Так Клавдия Николаевна познакомилась с будущим мужем - Алексеем Еремеевичем - просто выбрала защитника с той же фамилией, что и у нее - Филатова. Между молодыми людьми завязалась переписка, и когда солдат вернулся на родину - они обвенчались.

Алексей Филатов так и остался радистом после окончания войны. Поэтому семья, вместе с Лёней, переезжала с места на место. Мальчику исполнилось семь когда мама не выдержала постоянных переездов и подала на развод. С этих пор будущий публицист жил вместе с матерью в Ашхабаде.

Там, Филатов-младший взялся за перо и в 15 лет впервые отправил собственную басню в газету. Басню напечатали, а Леонид получил первый гонорар. В школе же мальчика уважали и в среде сверстников, и в среде старших учеников. Знали: Лёнька вырастет и будет режиссером. К концу учебы сам Филатов верил - во ВГИКе заждались.

Любимый ВУЗ отверг эту мысль с первой попытки - Леонид провалился на вступительном экзамене. Друзья предложили снизить планку и попробовать себя в роли актера - в Щукинском училище в то время шел набор. Филатов поступает туда с первой же попытки.

После окончания «Щуки» артиста позвали в «Таганку» в составе яркой, творческой команды молодых актеров. Там же Филатов вступит в «Таганское соавторство», где проявит писательские таланты. В начале 70-тых Леонид Алексеевич активно снимается в кино.



Леонид Филатов - Фильмы

Первым фильмом, в котором появился Филатов, стал «Город первой любви» - эпизодическая роль. Затем, телеспектакль «Мартин Иден» по одноименному роману Джека Лондона, в котором Филатов исполнил главную роль. Дальше последовали «Любовь Яровая», «Капитанская дочка», «Иванцов, Петров, Сидоров», «Ярость», «Экипаж», который принес актеру славу секс-символа страны, «Вам и не снилось» и многие другие.



Леонид Филатов - Сказ про Федота-стрельца

Журнал «Юность» в 1987 году впервые опубликовал сказку «Про Федота - стрельца, молодого удальца». Как говорил сам писатель:

«В нашей пишущей стране

Пишут даже на стене.

Вот и мне пришла охота

Быть со всеми наравне!»

В шутливой форме, на основе сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», Филатов пишет об отношениях между государством и народом, подчеркивает силу последнего и невежество первого. Делает это так, что многие отрывки расхватали на цитаты. В 1988 году Филатов снимет моноспектакль с одноименным названием «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», где выступит в главной роли. А в 2008 году студия «Мельница» выпустит анимированный фильм с тем же названием.





Леонид Филатов - Чтобы помнили

С 1993 года Леонид Алексеевич начинает вести авторскую программу «Чтобы помнили». В каждой серии артист напоминал об ушедших актерах, которых незаслуженно забыли. В 1996 году программу номинировали на премию «ТЭФИ» как «Лучшая авторская программа». Передача выходила вплоть до октября 2003 года - до смерти создателя.

Однако, в ноябре на телевидении показали серию об Андрее Миронове под названием «Чтобы помнили… Леонид Филатов. Последние программы». Чуть позже такая серия выйдет о самом Филатове, вести ее будет Леонид Ярмольник. Всего на телевидении показали 114 серий передачи.



Леонид Филатов - Личная жизнь

Театр на Таганке подарил Филатову и друзей, и любовь. Первой женой актера стала Лидия Савченко. Женщина отказала в свое время Высоцкому и слыла «айсбергом» среди мужского пола. Называла Леонида «пепельницей» за постоянную сигарету в зубах, но отказать ему в красноречии Лидия не сумела. Они встречались и каждый раз, во время перерыва, актриса бежала к Филатову в кафе, чтобы расстаться. Леонид начинал разговор и женщина забывала о своих намерениях. Так и поженились. Это был хороший гармоничный брак.

Но однажды актер понял, что любит другую женщину - Нину Шацкую. Ситуация осложнялась тем, что Шацкая на тот момент только родила сына - Дениса и была замужем за Валерием Золотухиным. Филатов признался актрисе в чувствах, прочитал об этом стихотворение, но женщина как отрезала: «Я замужем!». Правда, Филатов был симпатичен Нине с самого начала их знакомства и спустя некоторое время они стали встречаться: сначала тайком, а потом и вовсе разошлись со своими супругами. Филатов был верен Шацкой до последнего вздоха, это был самый крепкий союз в жизни Леонида.

Актер скончался 26 октября 2003 года от двусторонней пневмонии. Леонида Алексеевича похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.