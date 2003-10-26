Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонид Филатов 7 фотографий
Леонид Филатов Leonid Filatov
Связи Леонида Филатова
Нина Шацкая
Нина Шацкая состояли в браке
Лидия Савченко состояли в браке
Киноафиша Персоны Леонид Филатов

Леонид Филатов

Leonid Filatov

Дата рождения
24 декабря 1946
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 октября 2003
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Биография Леонида Филатова

Содержание: 
Леонид Филатов - Фильмы
Леонид Филатов - Сказ про Федота-стрельца
Леонид Филатов - Чтобы помнили
Леонид Филатов - Личная жизнь

Леонид Алексеевич Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. На заводе, где работала мать будущего писателя и актера - Клавдия Николаевна -  сотрудницам поручили написать письма солдатам на фронт. Так Клавдия Николаевна познакомилась с будущим мужем - Алексеем Еремеевичем - просто выбрала защитника с той же фамилией, что и у нее - Филатова. Между молодыми людьми завязалась переписка, и когда солдат вернулся на родину - они обвенчались.

Алексей Филатов так и остался радистом после окончания войны. Поэтому семья, вместе с Лёней, переезжала с места на место. Мальчику исполнилось семь когда мама не выдержала постоянных переездов и подала на развод. С этих пор будущий публицист жил вместе с матерью в Ашхабаде.

Там, Филатов-младший взялся за перо и в 15 лет впервые отправил собственную басню в газету. Басню напечатали, а Леонид получил первый гонорар. В школе же мальчика уважали и в среде сверстников, и в среде старших учеников. Знали: Лёнька вырастет и будет режиссером. К концу учебы сам Филатов верил - во ВГИКе заждались.

Любимый ВУЗ отверг эту мысль с первой попытки - Леонид провалился на вступительном экзамене. Друзья предложили  снизить планку и попробовать себя в роли актера - в Щукинском училище в то время шел набор. Филатов поступает туда с первой же попытки.

После окончания «Щуки» артиста позвали в «Таганку» в составе яркой, творческой команды молодых актеров. Там же Филатов вступит в «Таганское соавторство», где проявит писательские таланты. В начале 70-тых Леонид Алексеевич активно снимается в кино.


Леонид Филатов - Фильмы

Первым фильмом, в котором появился Филатов, стал «Город первой любви» - эпизодическая роль. Затем, телеспектакль «Мартин Иден» по одноименному роману Джека Лондона, в котором Филатов исполнил главную роль. Дальше последовали «Любовь Яровая», «Капитанская дочка», «Иванцов, Петров, Сидоров», «Ярость», «Экипаж», который принес актеру славу секс-символа страны, «Вам и не снилось» и многие другие.


Леонид Филатов - Сказ про Федота-стрельца

Журнал «Юность» в 1987 году впервые опубликовал сказку «Про Федота -  стрельца, молодого удальца». Как говорил сам писатель:
«В нашей пишущей стране
Пишут даже на стене.
Вот и мне пришла охота
Быть со всеми наравне!»

В шутливой форме, на основе сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», Филатов пишет об отношениях между государством и народом, подчеркивает силу последнего и невежество первого. Делает это так, что многие отрывки расхватали на цитаты. В 1988 году Филатов снимет моноспектакль с одноименным названием «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», где выступит в главной роли. А в 2008 году студия «Мельница» выпустит анимированный фильм с тем же названием.
 


Леонид Филатов - Чтобы помнили

С 1993 года Леонид Алексеевич начинает вести авторскую программу «Чтобы помнили». В каждой серии артист напоминал об ушедших актерах, которых незаслуженно забыли. В 1996 году программу номинировали на премию «ТЭФИ» как «Лучшая авторская программа». Передача выходила вплоть до октября 2003 года - до смерти создателя.

Однако, в ноябре на телевидении показали серию об Андрее Миронове под названием «Чтобы помнили… Леонид Филатов. Последние программы». Чуть позже такая серия выйдет о самом Филатове, вести ее будет Леонид Ярмольник. Всего на телевидении показали 114 серий передачи.


Леонид Филатов - Личная жизнь

Театр на Таганке подарил Филатову и друзей, и любовь. Первой женой актера стала Лидия Савченко. Женщина отказала в свое время Высоцкому и слыла «айсбергом» среди мужского пола. Называла Леонида «пепельницей» за постоянную сигарету в зубах, но отказать ему в красноречии Лидия не сумела. Они встречались и каждый раз, во время перерыва, актриса бежала к Филатову в кафе, чтобы расстаться. Леонид начинал разговор и женщина забывала о своих намерениях. Так и поженились. Это был хороший гармоничный брак.

Но однажды актер понял, что любит другую женщину - Нину Шацкую. Ситуация осложнялась тем, что Шацкая на тот момент только родила сына - Дениса и была замужем за Валерием Золотухиным. Филатов признался актрисе в чувствах, прочитал об этом стихотворение, но женщина как отрезала: «Я замужем!». Правда, Филатов был симпатичен Нине с самого начала их знакомства и спустя некоторое время они стали встречаться: сначала тайком, а потом и вовсе разошлись со своими супругами. Филатов был верен Шацкой до последнего вздоха, это был самый крепкий союз в жизни Леонида.

Актер скончался 26 октября 2003 года от двусторонней пневмонии. Леонида Алексеевича похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Связи Леонида Филатова
Нина Шацкая
состояли в браке Нина Шацкая
состояли в браке Лидия Савченко

Популярные фильмы

Город Зеро 7.7
Город Зеро (1989)
Вам и не снилось 7.7
Вам и не снилось (1980)
Экипаж 7.5
Экипаж (1980)

Фильмография Леонида Филатова

Про Федота-стрельца, удалого молодца 6.9
Про Федота-стрельца, удалого молодца Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa
комедия, анимация 2008, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Сказ про Федота-стрельца 5.3
Сказ про Федота-стрельца Skaz pro Fedota-streltsa
комедия, фэнтези 2002, Россия
Алиса и букинист 4.4
Алиса и букинист Alisa i bukinist
боевик, мелодрама, криминал 1992, Россия
Город Зеро 7.7
Город Зеро Gorod Zero
драма 1989, СССР
Онлайн
Забытая мелодия для флейты 7.4
Забытая мелодия для флейты Zabytaya melodiya dlya fleyty
драма, мелодрама, комедия 1987, СССР
Берега в тумане 6.4
Берега в тумане Mglistye berega
драма, исторический 1986, Болгария
6.9
Чичерин Chicherin
драма, биография 1985, СССР
Успех 7.3
Успех Uspekh
драма 1984, СССР
Онлайн
Показать еще
Новости личной жизни Леониде Филатове
Отказался убрать джинсы: как снимали первую в СССР откровенную сцену
Отказался убрать джинсы: как снимали первую в СССР откровенную сцену
Филатов 9 лет тайно встречался с любовницей: в старости от ее красоты не осталось и следа
Филатов 9 лет тайно встречался с любовницей: в старости от ее красоты не осталось и следа
Вы будете шокированы: эту страшную правду Шацкая и Филатов скрывали 10 лет
Вы будете шокированы: эту страшную правду Шацкая и Филатов скрывали 10 лет

Интересные факты о Леониде Филатове

После выхода фильма «Экипаж», когда Филатова стали называть секс-символом страны, актер отшучивался: «Какая страна - такой и секс-символ»

Леонид Алексеевич всегда говорил: «Я живу быстро»: снимая фильм «Сукины дети» на собственный сценарий за 24 дня, он перенес инсульт на ногах, чтобы все успеть

Последним стихотворением Филатова стало посвящение внучке Оле. Стихотворение до сих пор мелькает в прессе, на телеэкранах и в социальных сетях как признание многогранности великого актера

Фотографии Леонида Филатова

Леонид Филатов и Нина Шацкая Леонид Филатов в молодости Леонид Филатов Леонид Филатов в молодости Леонид Филатов Леонид Филатов
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше