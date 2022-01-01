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Otvetnaya mera

Ответная мера, 1975

1975 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Типичный образец «производственной драмы» 70-х годов. В начале 60-х СССР были необходимы трубы большого диаметра для газопроводов. О поставках таких труб шли переговоры с ФРГ. Немцы сначала согласились, но потом отказались. Тогда было решено строить свой завод на Урале. Герой фильма как раз тот человек, что начинал переговоры, а потом стал строить завод. Героиня же — его возлюбленная, сотрудница Внешторга, осуществляет связь с немецкими фирмами в Германии и гибнет на боевом посту, вдали от Родины. Несмотря на происки врагов, задача партии и народа была выполнена: по трубам пошел газ.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1975
Возраст 16+
Режиссер
Вадим Костроменко
В ролях
Петр Шелохонов
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Хейно Мандри
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Борис Зайденберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ответная мера 2 постера
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Ответная мера
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