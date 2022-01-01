Ответная мера, 1975

Типичный образец «производственной драмы» 70-х годов. В начале 60-х СССР были необходимы трубы большого диаметра для газопроводов. О поставках таких труб шли переговоры с ФРГ. Немцы сначала согласились, но потом отказались. Тогда было решено строить свой завод на Урале. Герой фильма как раз тот человек, что начинал переговоры, а потом стал строить завод. Героиня же — его возлюбленная, сотрудница Внешторга, осуществляет связь с немецкими фирмами в Германии и гибнет на боевом посту, вдали от Родины. Несмотря на происки врагов, задача партии и народа была выполнена: по трубам пошел газ.