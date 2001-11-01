Что делать в случае пожара?, 2001

Темное прошлое — это собачка с норовом: так и норовит тяпнуть своего хозяина побольнее тогда, когда о ней уже и помнить забыли. В бурные семидесятые, в эпоху «красных бригад» и анархических ячеек шестеро молодых немецких радикалов намеревались заявить о своем неприятии буржуазного общества, взорвав бомбу.



Тогда у них дело не получилось, а потом, спустя годы, рухнула Берлинская стена, социализм приказал долго жить, и бывшие бунтари сами стали превращаться в тех буржуа, которых раньше так ненавидели. И вот именно в этот момент бомбе, про которую все давно забыли, приспичило взорваться!



Полиция в истерике ищет давно не существующих террористов. А у шестерки стареющих экс-анархистов появляется веский повод снова собраться вместе и решить, как потушить пожар, начало которому они ненароком положили… 12 лет тому назад!