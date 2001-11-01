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Что делать в случае пожара?, 2001

2001 / Германия
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Темное прошлое — это собачка с норовом: так и норовит тяпнуть своего хозяина побольнее тогда, когда о ней уже и помнить забыли. В бурные семидесятые, в эпоху «красных бригад» и анархических ячеек шестеро молодых немецких радикалов намеревались заявить о своем неприятии буржуазного общества, взорвав бомбу. 

Тогда у них дело не получилось, а потом, спустя годы, рухнула Берлинская стена, социализм приказал долго жить, и бывшие бунтари сами стали превращаться в тех буржуа, которых раньше так ненавидели. И вот именно в этот момент бомбе, про которую все давно забыли, приспичило взорваться! 

Полиция в истерике ищет давно не существующих террористов. А у шестерки стареющих экс-анархистов появляется веский повод снова собраться вместе и решить, как потушить пожар, начало которому они ненароком положили… 12 лет тому назад!

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 ноября 2001
Возраст 16+
Режиссер
Грегор Шнитцлер
Грегор Шнитцлер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Мартин Файфель
Себастьян Бломберг
Надя Уль
Надя Уль
Маттиас Мачке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Что делать в случае пожара? 2 постера
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Что делать в случае пожара?
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Кадры из фильма Все кадры
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