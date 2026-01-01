Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Файфель
Martin Feifel
Киноафиша
Персоны
Мартин Файфель
Мартин Файфель
Martin Feifel
Дата рождения
16 июня 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Перевал
(2019)
7.1
Штонк!
(1992)
6.8
Что делать в случае пожара?
(2001)
Фильмография Мартин Файфель
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Семейный
Триллер
Год
Все
2020
2019
2017
2016
2010
2005
2001
1992
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актер
8
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический
2020, Германия
8
Перевал
криминал, триллер, детектив
2019, Германия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
семейный, приключения
2017, Германия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
Мир семьи Вундерлих
Die Welt der Wunderlichs
драма, комедия, мюзикл
2016, Германия / Швейцария
6.4
Еврей Зюсс
Jud Süss - Film ohne Gewissen
биография, драма, военный
2010, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
6.3
Шиллер
Schiller
биография, драма
2005, Германия
6.8
Что делать в случае пожара?
Was tun, wenn's brennt?
триллер, боевик, драма, мелодрама, комедия
2001, Германия
7.1
Штонк!
Schtonk
комедия, криминал
1992, Германия
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667