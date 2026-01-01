Оповещения от Киноафиши
Мартин Файфель
Мартин Файфель Martin Feifel
Мартин Файфель

Martin Feifel

Дата рождения
16 июня 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Перевал 8.0
Перевал (2019)
Штонк! 7.1
Штонк! (1992)
Что делать в случае пожара? 6.8
Что делать в случае пожара? (2001)

Фильмография Мартин Файфель

Жанр
Год
Октоберфест: Пиво и кровь 6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический 2020, Германия
Перевал 8
Перевал
криминал, триллер, детектив 2019, Германия
Восточный ветер 3: Наследие Оры 6.3
Восточный ветер 3: Наследие Оры Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
семейный, приключения 2017, Германия
Мир семьи Вундерлих 5.3
Мир семьи Вундерлих Die Welt der Wunderlichs
драма, комедия, мюзикл 2016, Германия / Швейцария
Еврей Зюсс 6.4
Еврей Зюсс Jud Süss - Film ohne Gewissen
биография, драма, военный 2010, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
6.3
Шиллер Schiller
биография, драма 2005, Германия
Что делать в случае пожара? 6.8
Что делать в случае пожара? Was tun, wenn's brennt?
триллер, боевик, драма, мелодрама, комедия 2001, Германия
Штонк! 7.1
Штонк! Schtonk
комедия, криминал 1992, Германия
