Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Грегор Шнитцлер
Грегор Шнитцлер
Gregor Schnitzler
О персоне
Фильмография
Грегор Шнитцлер
Gregor Schnitzler
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Грегор Шнитцлер
Развернуть
Фильмография Грегор Шнитцлер
Школа магических зверей
приключения, семейный
2021, Германия / Австрия
4.0
Лотте в Баухаусе
драма, исторический
2019, Германия
6.0
Что делать в случае пожара?
триллер, боевик, драма, мелодрама, комедия
2001, Германия
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»