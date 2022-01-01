Иду на грозу, 1965

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о выходе в прокат О фильме По-разному складываются судьбы двух друзей геофизиков — Сергея Крылова и Олега Тулина. Сергея исключают из института, а Олегу поручают самостоятельную работу.



Проявив большое упорство, Крылов добивается работы под руководством известного ученого Данкевича, но в трудный момент малодушно бросает дело и отправляется в экспедицию для сбора материала к диссертации. Возглавив крупную лабораторию, Сергей начинает новое исследование, пригласив к сотрудничеству Тулина, но тут судьба платит ему за отступничество… Развернуть 7.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 29 минут Год выпуска 1965 Премьера в России 15 ноября 1965 Премьера в мире 15 ноября 1965 Возраст 12+ Режиссер Сергей Микаэлян В ролях Александр Белявский Василий Лановой Ростислав Плятт Михаил Астангов Жанна Прохоренко Все актеры и съемочная группа 1 постер

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