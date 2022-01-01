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Иду на грозу Иду на грозу
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Иду на грозу, 1965

1965 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

По-разному складываются судьбы двух друзей геофизиков — Сергея Крылова и Олега Тулина. Сергея исключают из института, а Олегу поручают самостоятельную работу.

Проявив большое упорство, Крылов добивается работы под руководством известного ученого Данкевича, но в трудный момент малодушно бросает дело и отправляется в экспедицию для сбора материала к диссертации. Возглавив крупную лабораторию, Сергей начинает новое исследование, пригласив к сотрудничеству Тулина, но тут судьба платит ему за отступничество…

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 1965
Премьера в России 15 ноября 1965
Премьера в мире 15 ноября 1965
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Микаэлян
В ролях
Александр Белявский
Александр Белявский
Василий Лановой
Василий Лановой
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Михаил Астангов
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иду на грозу 1 постер
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Иду на грозу
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