Действие фильма происходит в тяжелый момент для СССР. Идет война в Афганистане, экономика распадается на глазах, и многие хитрецы пытаются сорвать куш на руинах. К власти только что пришел Горбачев, дух потрясений и перестройки витает в воздухе. Феликс, инженер-электронщик, уходит с работы и устраивается дворником, чтобы скрыться от всего окружающего хаоса. Но жизнь не собирается так просто оставлять его в покое. Он становится свидетелем того, как расхищают дефицитный товар, брат погибает на войне и герою приходится покинуть свою уютную каморку.