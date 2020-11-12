Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Наутилус
6.1
Киноафиша Фильмы Наутилус
6.1

Наутилус

, 1990
Nautilus
СССР / драма / 18+
Онлайн
Онлайн
Постер фильма Наутилус
6.1

О фильме

Действие фильма происходит в тяжелый момент для СССР. Идет война в Афганистане, экономика распадается на глазах, и многие хитрецы пытаются сорвать куш на руинах. К власти только что пришел Горбачев, дух потрясений и перестройки витает в воздухе. Феликс, инженер-электронщик, уходит с работы и устраивается дворником, чтобы скрыться от всего окружающего хаоса. Но жизнь не собирается так просто оставлять его в покое. Он становится свидетелем того, как расхищают дефицитный товар, брат погибает на войне и герою приходится покинуть свою уютную каморку.

В ролях

Леонид Лютвинский
Feliks
Римма Латыпова
Rimma
Елена Старостина
Katya
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Semyon Ilyich
Никита Высоцкий
Никита Высоцкий
Sasha
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Seaman
Pavel Gudkov
Людмила Карауш
Store deputy director
Сергей Карленков
Sasha Zakrinskiy
Анатолий Скорякин
Profiteer
Режиссер Владимир Шамшурин
Сценарист Svyatoslav Tarakhovsky
Композитор Aleksandr Sidmak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1990

Где посмотреть фильм

YouTube
Производство Goskino, Свердловская киностудия
Другие названия
Nautilus, Наутилус

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Наутилус - смотреть в онлайн-кинотеатре

Наутилус
Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Серая мышь
 
Безотцовщина
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Наутилус

Серая мышь
Серая мышь драма
1988, СССР
7.0
Наследник драма
2002, Россия
4.0
Сделано в СССР
Сделано в СССР криминал, драма
1991, СССР
5.0
Безотцовщина
Безотцовщина мелодрама, драма
1976, СССР
6.0
Ничего личного
Ничего личного драма
2007, Россия
6.0
В Крыму не всегда лето
В Крыму не всегда лето драма
1987, СССР
6.0
Командир Полярной звезды драма
2016, Россия
0.0
Дом ветра
Дом ветра драма
2011, Россия
6.0
Только вернись!
Только вернись! драма
2009, Россия
0.0
Девочка
Девочка драма
2008, Россия
5.0
Игры в солдатики
Игры в солдатики драма
2007, Украина
4.0
На ощупь
На ощупь драма, боевик, мелодрама
2009, Россия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше