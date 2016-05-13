Страна
Франция / Испания / Аргентина / Чили
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
17 марта 2017
Премьера в мире
13 мая 2016
Дата выхода
|15 декабря 2016
|Бразилия
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|23 февраля 2017
|Германия
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|9 февраля 2017
|Греция
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|23 ноября 2017
|Дания
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|23 сентября 2016
|Испания
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|9 марта 2017
|Португалия
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|4 января 2017
|Франция
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|11 августа 2016
|Чили
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|25 мая 2017
|Южная Корея
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|18
MPAA
R
Сборы в мире
$3 884 746
Производство
Fabula, Participant, Funny Balloons
Другие названия
Neruda, Неруда, Νερούδα, ネルーダ 大いなる愛の逃亡者, 流亡詩人聶魯達, 追緝聶魯達