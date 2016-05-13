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Постер фильма Неруда
Постер фильма Неруда
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Неруда

Неруда

Neruda 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Испания / Аргентина / Чили
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 17 марта 2017
Премьера в мире 13 мая 2016
Дата выхода
15 декабря 2016 Бразилия
23 февраля 2017 Германия
9 февраля 2017 Греция
23 ноября 2017 Дания
23 сентября 2016 Испания
9 марта 2017 Португалия
4 января 2017 Франция
11 августа 2016 Чили
25 мая 2017 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $3 884 746
Производство Fabula, Participant, Funny Balloons
Другие названия
Neruda, Неруда, Νερούδα, ネルーダ　大いなる愛の逃亡者, 流亡詩人聶魯達, 追緝聶魯達
Режиссер
Пабло Ларраин
Пабло Ларраин
В ролях
Луис Ньекко
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Антония Сехерс
Антония Сехерс
Альфредо Кастро
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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