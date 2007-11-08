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Люби жизнь Люби жизнь
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Liebesleben

Люби жизнь, 2007

2007 / Израиль / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 8 ноября 2007
Режиссер
Мария Шредер
В ролях
Нетта Гартл
Рейд Сербедзия
Това Фельдшу
Стивен Сингер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люби жизнь 2 постера
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