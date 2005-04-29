Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шиллер
Schiller
Шиллер, 2005
2005 / Германия
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
биография
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Страницы жизни и творчества знаменитого писателя Фридриха Шиллера. Его падения и успехи. Начало творческого пути – 21 летнего Шиллера - 1782 год… Встреча с актрисой Терезой Вайсбах.
Развернуть
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
29 апреля 2005
Режиссер
Мартин Вейнхарт
В ролях
Маттиас Швайгхефер
Барбара Ауэр
Юрген Таррах
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех