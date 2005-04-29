Шиллер, 2005

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о выходе в прокат О фильме Страницы жизни и творчества знаменитого писателя Фридриха Шиллера. Его падения и успехи. Начало творческого пути – 21 летнего Шиллера - 1782 год… Встреча с актрисой Терезой Вайсбах. Развернуть 6.3 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 29 апреля 2005 Режиссер Мартин Вейнхарт В ролях Маттиас Швайгхефер Барбара Ауэр Юрген Таррах Все актеры и съемочная группа

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