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Ян Шомбург
Jan Schomburg
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Персоны
Ян Шомбург
Ян Шомбург
Jan Schomburg
Дата рождения
23 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
(2016)
6.7
Над нами только небо
(2011)
6.6
Я создан для тебя
(2021)
Фильмография Ян Шомбург
6.6
Я создан для тебя
I'm Your Man
комедия, мелодрама, фантастика
2021, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Stefan Zweig: Farewell to Europe
драма
2016, Австрия / Германия / Франция
Рецензия
6.7
Над нами только небо
Über uns das All
драма
2011, Германия
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