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Ян Шомбург Jan Schomburg
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Ян Шомбург

Jan Schomburg

Дата рождения
23 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Стефан Цвейг: Прощание с Европой 6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой (2016)
Над нами только небо 6.7
Над нами только небо (2011)
Я создан для тебя 6.6
Я создан для тебя (2021)

Фильмография Ян Шомбург

Я создан для тебя 6.6
Я создан для тебя I'm Your Man
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Стефан Цвейг: Прощание с Европой 6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой Stefan Zweig: Farewell to Europe
драма 2016, Австрия / Германия / Франция
Рецензия
Над нами только небо 6.7
Над нами только небо Über uns das All
драма 2011, Германия
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