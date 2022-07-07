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Александра Захарова
Александра Захарова
Alexandra Zakharova
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Александра Захарова
Alexandra Zakharova
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Дата рождения
17 июня 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Александра Захарова
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Фильмография Александра Захарова
Женитьба
комедия
2009, Россия
7.0
Шут Балакирев
комедия
2001, Россия
6.0
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
Серые волки
боевик, исторический
1993, Россия
7.0
Падение
детектив, триллер
1993, Россия
4.0
Сыскное бюро «Феликс»
комедия
1993, Россия
4.0
Криминальный талант
приключения
1989, СССР
7.0
Клетка
анимация, короткометражный
1989, СССР
5.0
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Статьи о персоне
Без ролей и должности: оскандалившаяся дочь Захарова осталась ни с чем
В театре «Ленком» упразднили должность худрука.
Написать
7 июля 2022 14:25
«По уровню способностей»: лишившуюся ролей Захарову поставили на место
Известный блогер раскритиковала актрису.
Написать
7 июля 2022 09:40
Страсти в «Ленкоме»: Захарова не стала молчать об оскорблениях Варшавера
Наследница худрука «Ленкома» судится за спектакли отца.
Написать
6 мая 2022 12:45
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