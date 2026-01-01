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Юрий Катин-Ярцев
Yuriy Katin-Yartsev
Киноафиша
Персоны
Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев
Yuriy Katin-Yartsev
Дата рождения
23 июля 1921
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 марта 1994
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Юрия Катин-Ярцева
Родился 23 июля 1921 года. Москва, Россия.
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Популярные фильмы
8.4
Тот самый Мюнхгаузен
(1979)
7.6
Приключения Буратино
(1975)
7.5
Прощание
(1982)
Фильмография Юрия Катин-Ярцева
4.7
Гангстеры в океане
Gangsters in the Ocean
боевик
1991, СССР
7.3
Безумная Лори
Bezumnaya Lori
драма
1991, СССР
4.7
Сэнит Зон
Sanitary Zone
комедия
1990, СССР
5.1
Здравия желаю! или Бешеный дембель
I wish you health! Or the crazy Demobee
комедия, военный
1990, СССР
Онлайн
5.9
Яма
Yama
драма
1990, Швеция
6.2
Транти-ванти
Tranti-Vanti
семейный
1989, СССР
6.6
Криминальный квартет
Kriminalnyy kvartet
боевик, приключения, криминал
1989, СССР
5.7
История одной бильярдной команды
Istoriya odnoy bilyardnoy komandi.
драма
1988, Испания / Австрия / СССР
Онлайн
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