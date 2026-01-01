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Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев Yuriy Katin-Yartsev
Киноафиша Персоны Юрий Катин-Ярцев

Юрий Катин-Ярцев

Yuriy Katin-Yartsev

Дата рождения
23 июля 1921
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 марта 1994
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Юрия Катин-Ярцева

Родился 23 июля 1921 года. Москва, Россия.

Популярные фильмы

Тот самый Мюнхгаузен 8.4
Тот самый Мюнхгаузен (1979)
Приключения Буратино 7.6
Приключения Буратино (1975)
Прощание 7.5
Прощание (1982)

Фильмография Юрия Катин-Ярцева

Гангстеры в океане 4.7
Гангстеры в океане Gangsters in the Ocean
боевик 1991, СССР
Безумная Лори 7.3
Безумная Лори Bezumnaya Lori
драма 1991, СССР
Сэнит Зон 4.7
Сэнит Зон Sanitary Zone
комедия 1990, СССР
Здравия желаю! или Бешеный дембель 5.1
Здравия желаю! или Бешеный дембель I wish you health! Or the crazy Demobee
комедия, военный 1990, СССР
Онлайн
Яма 5.9
Яма Yama
драма 1990, Швеция
6.2
Транти-ванти Tranti-Vanti
семейный 1989, СССР
Криминальный квартет 6.6
Криминальный квартет Kriminalnyy kvartet
боевик, приключения, криминал 1989, СССР
История одной бильярдной команды 5.7
История одной бильярдной команды Istoriya odnoy bilyardnoy komandi.
драма 1988, Испания / Австрия / СССР
Онлайн
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