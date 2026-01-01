Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Макс Хербрехтер
Max Herbrechter
Киноафиша
Персоны
Макс Хербрехтер
Макс Хербрехтер
Max Herbrechter
Дата рождения
12 марта 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Биография Макса Хербрехтера
Родился 12 марта 1958 года. Дортмунд, Германия.
Развернуть
Популярные фильмы
6.9
Оттенки греха
(2015)
6.8
Считанные дни
(2011)
5.7
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
(2016)
Фильмография Макса Хербрехтера
5.3
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Pettersson und Findus - Findus zieht um
анимация, семейный
2018, Германия
Рецензия
5.7
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Pettersson und Findus 2 — Das schönste Weihnachten überhaupt
семейный
2016, Германия
Смотреть трейлер
6.9
Оттенки греха
драма, криминал, триллер
2015, Германия
5.4
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft
комедия, мюзикл, семейный
2014, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Считанные дни
Tage die bleiben
драма
2011, Германия
Показать еще
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить