Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба, 2014

«Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - это новый немецкий фильм от Али Самади Ахади. Картина является началом истории, рассказаной в «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество», которая ранее выходила в российский прокат. Автором обоих проектов является Ахади. Лента отличается от других тем, что она является художественной, однако в ней также присутствуют элементы анимации.

В центре сюжета фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - старик по имени Петсон. Он живёт в небольшом домике и каждый день ведёт домашнее хозяйство: рыбачит, колет дрова, заботиться о курах. А ещё он является изобретателем! Вполне себе увлекательная жизнь, вот только очень одинокая. Но тут соседка дарит Петсону кота Финдуса, который тут же вносит в жизнь старика много новых красок.