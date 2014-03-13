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Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
Киноафиша Фильмы Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft

Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба, 2014

2014 / Германия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Мультильм про старика по имени Петсон и его кота Финдуса
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - это новый немецкий фильм от Али Самади Ахади. Картина является началом истории, рассказаной в «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество», которая ранее выходила в российский прокат. Автором обоих проектов является Ахади. Лента отличается от других тем, что она является художественной, однако в ней также присутствуют элементы анимации.

В центре сюжета фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - старик по имени Петсон. Он живёт в небольшом домике и каждый день ведёт домашнее хозяйство: рыбачит, колет дрова, заботиться о курах. А ещё он является изобретателем! Вполне себе увлекательная жизнь, вот только очень одинокая. Но тут соседка дарит Петсону кота Финдуса, который тут же вносит в жизнь старика много новых красок.

- Фильм вышел в 2014 году, и у него также есть сиквел «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество»

- В основе сюжета лежит книга шведского писателя Свена Нурдвикста

- В 2018 году выйдет заключительная часть трилогии о Петсоне и Финдусе

 У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 июня 2020
Премьера в мире 13 марта 2014
Возраст 6+
Прокатчик Большой фестиваль мультфильмов
Режиссер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
В ролях
Ульрих Нётен
Ульрих Нётен
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Макс Хербрехтер
Макс Хербрехтер
Кэролайн Шрайбер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
Все актеры и съемочная группа
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Шведы. Вы чувствуете, сколько гордости в этом слове? Нет? Подождите-ка, но ведь это именно они научили нас, что собственное чадо нельзя продать и за сто тысяч миллионов, даже если он в остервенелом отчаянии попросит щеночка! Претенциозные реформаторы, подкупившие скромного советского человека идеей о том, что лучше всё-таки иметь восемь тортов и одну свечку, а не наоборот. Нация, чей психологический портрет можно срисовать с образа лучшего «привидения с мотором», которое обещало…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм про Петсона и Финдуса снова покажут в сети «КАРО» 16 июня состоятся летние показы детского фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», которые организуют Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров
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10 июня 2017 13:23
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