Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба, 2014

«Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - это новый немецкий фильм от Али Самади Ахади. Картина является началом истории, рассказаной в «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество», которая ранее выходила в российский прокат. Автором обоих проектов является Ахади. Лента отличается от других тем, что она является художественной, однако в ней также присутствуют элементы анимации.
В центре сюжета фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель – большая дружба» - старик по имени Петсон. Он живёт в небольшом домике и каждый день ведёт домашнее хозяйство: рыбачит, колет дрова, заботиться о курах. А ещё он является изобретателем! Вполне себе увлекательная жизнь, вот только очень одинокая. Но тут соседка дарит Петсону кота Финдуса, который тут же вносит в жизнь старика много новых красок.
- Фильм вышел в 2014 году, и у него также есть сиквел «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество»
- В основе сюжета лежит книга шведского писателя Свена Нурдвикста
- В 2018 году выйдет заключительная часть трилогии о Петсоне и Финдусе
У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.