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Приключения на шоколадной фабрике Приключения на шоколадной фабрике
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Papa Moll

Приключения на шоколадной фабрике, 2017

2017 / Швейцария
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Семейный фильм о приключениях сотрудника шоколадной фабрики и его трех детей
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5 причин посмотреть фильм «Приключения на шоколадной фабрике»

«Приключения на шоколадной фабрике» — редкий представитель швейцарского кинематографа в российском прокате. Фильм выдержан в лучших традициях семейного жанра и придется по душе не только детям, но и их родителям.

Режиссер-постановщик Мануэль Флурин Хендри наполнил повествование обаятельными персонажами, к которым невозможно не проникнуться симпатией. Папа Молл — неуклюжий, но любящий отец и верный муж, который то и дело втягивает своих не менее эксцентричных домочадцев в курьезные ситуации. Компанию мужчине составляют жена и трое непоседливых детей: Вилли, Фриц и Эви. В качестве бонуса — уморительная летающая такса, которую они спасают из цирка. Будьте уверены, веселая семейка Молл не даст заскучать ни на минуту!

Благодаря впечатляющей работе художников-постановщиков на экране воссоздается атмосфера самой настоящей сказки, а визуальный ряд ничем не уступает голливудским аналогам.

Убедительная игра всего актерского ансамбля, включая совсем юных участников.

В основе сюжета — одна из наиболее продолжительных серий комиксов за всю историю. Долгожданная киноадаптация точно передает дух оригинальных произведений, взрастивших не одно поколение швейцарцев.

Кинокартина не имеет ничего общего ни с одной из версий «Чарли и шоколадной фабрики», а оригинальное название переводится как «Папа Молл».

В основу сюжета лег популярный швейцарский комикс «Папа Молл», созданный Эдит Оппенгейм-Йонас в 1952 году. Источником вдохновения для художницы послужили рассказы близких, однако некоторые эксперты утверждают, что концепция и модель рисовки были позаимствованы ей из немецкого классического комикса «Отец и сын» Эриха Курта Озера, публиковавшегося еще в 30-е. Несмотря на обвинения в плагиате, к 2012 году о приключениях семейства Моллов было издано по меньшей мере 24 тома.

Режиссер и сценарист этой семейной комедии Мануэль Флурин Хендри прежде работал в Германии на ТВ. Его наиболее известные творения — телефильм «Охота на убийц. Убей меня, если сможешь» и криминальный сериал «СОКО», выдержанные в криминальном жанре.

Для Максвелла Мэра, Ивена Хесса, Ливиуса Мюллера Дроссарта и Лу Фогеля фильм «Приключения на шоколадной фабрике» стал дебютом в кино. Единственной звездой каста является Штефан Курт, прежде снимавшийся в фестивальных хитах «Четыре минуты», «Большие девочки не плачут» и «Мой Фюрер».

Съемки проходили на территории Бад-Цурцаха в кантоне Аргау, Швейцария.

Мистер Молл - ответственный сотрудник шоколадной фабрики и примерный отец семейства. Он живет в маленьком уютном городишке с женой и тремя детьми - рассудительной Эви, решительным Фритцем и умником Вилли. Что же может пойти не так, когда в один прекрасный выходной день супруга господина Молла уезжает на курорт, оставив его присматривать за детьми?

Всего за день непоседливые детишки ухитряются начать войну с соседскими ребятами, похитить из цирка летающую собаку и насолить местным полицейским. На этом беды господина Молла не заканчиваются, ведь на фабрике выходит из строя оборудование, грозя затопить город тоннами расплавленного шоколада. Мистеру Моллу и его детям предстоит спасти целый город и одну летающую собаку. Героев ждут погони, стрельба из лука и много-много шоколада.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 октября 2021
Премьера в мире 21 декабря 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Мануэль Флурин Хендри
Мануэль Флурин Хендри
В ролях
Штефан Курт
Штефан Курт
Максвелл Мэр
Максвелл Мэр
Ивен Хесс
Ивен Хесс
Лу Фогель
Ливиус Мюллер Дроссарт
Ливиус Мюллер Дроссарт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения на шоколадной фабрике 4 постера
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Приключения на шоколадной фабрике
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Семейство Моллов живет в маленьком живописном городке. Отец работает на местной шоколадной фабрике и пытается улучшить производство, трое детей заняты своими делами, а мать собирается отправиться на курорт. Оставшись вместе с дочерью и сыновьями, господин Молл сталкивается с целым рядом неприятностей: дети ведут войну с другими ребятами и пытаются спасти цирковую собаку, а на фабрике тем временем выходит из строя оборудование. Ответственному сотруднику и его непоседливым детям необходимо спасти…
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