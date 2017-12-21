Приключения на шоколадной фабрике, 2017

5 причин посмотреть фильм «Приключения на шоколадной фабрике»
«Приключения на шоколадной фабрике» — редкий представитель швейцарского кинематографа в российском прокате. Фильм выдержан в лучших традициях семейного жанра и придется по душе не только детям, но и их родителям.
Режиссер-постановщик Мануэль Флурин Хендри наполнил повествование обаятельными персонажами, к которым невозможно не проникнуться симпатией. Папа Молл — неуклюжий, но любящий отец и верный муж, который то и дело втягивает своих не менее эксцентричных домочадцев в курьезные ситуации. Компанию мужчине составляют жена и трое непоседливых детей: Вилли, Фриц и Эви. В качестве бонуса — уморительная летающая такса, которую они спасают из цирка. Будьте уверены, веселая семейка Молл не даст заскучать ни на минуту!
Благодаря впечатляющей работе художников-постановщиков на экране воссоздается атмосфера самой настоящей сказки, а визуальный ряд ничем не уступает голливудским аналогам.
Убедительная игра всего актерского ансамбля, включая совсем юных участников.
В основе сюжета — одна из наиболее продолжительных серий комиксов за всю историю. Долгожданная киноадаптация точно передает дух оригинальных произведений, взрастивших не одно поколение швейцарцев.
Кинокартина не имеет ничего общего ни с одной из версий «Чарли и шоколадной фабрики», а оригинальное название переводится как «Папа Молл».
В основу сюжета лег популярный швейцарский комикс «Папа Молл», созданный Эдит Оппенгейм-Йонас в 1952 году. Источником вдохновения для художницы послужили рассказы близких, однако некоторые эксперты утверждают, что концепция и модель рисовки были позаимствованы ей из немецкого классического комикса «Отец и сын» Эриха Курта Озера, публиковавшегося еще в 30-е. Несмотря на обвинения в плагиате, к 2012 году о приключениях семейства Моллов было издано по меньшей мере 24 тома.
Режиссер и сценарист этой семейной комедии Мануэль Флурин Хендри прежде работал в Германии на ТВ. Его наиболее известные творения — телефильм «Охота на убийц. Убей меня, если сможешь» и криминальный сериал «СОКО», выдержанные в криминальном жанре.
Для Максвелла Мэра, Ивена Хесса, Ливиуса Мюллера Дроссарта и Лу Фогеля фильм «Приключения на шоколадной фабрике» стал дебютом в кино. Единственной звездой каста является Штефан Курт, прежде снимавшийся в фестивальных хитах «Четыре минуты», «Большие девочки не плачут» и «Мой Фюрер».
Съемки проходили на территории Бад-Цурцаха в кантоне Аргау, Швейцария.
Мистер Молл - ответственный сотрудник шоколадной фабрики и примерный отец семейства. Он живет в маленьком уютном городишке с женой и тремя детьми - рассудительной Эви, решительным Фритцем и умником Вилли. Что же может пойти не так, когда в один прекрасный выходной день супруга господина Молла уезжает на курорт, оставив его присматривать за детьми?
Всего за день непоседливые детишки ухитряются начать войну с соседскими ребятами, похитить из цирка летающую собаку и насолить местным полицейским. На этом беды господина Молла не заканчиваются, ведь на фабрике выходит из строя оборудование, грозя затопить город тоннами расплавленного шоколада. Мистеру Моллу и его детям предстоит спасти целый город и одну летающую собаку. Героев ждут погони, стрельба из лука и много-много шоколада.