Приключения на шоколадной фабрике, 2017

5 причин посмотреть фильм «Приключения на шоколадной фабрике»

«Приключения на шоколадной фабрике» — редкий представитель швейцарского кинематографа в российском прокате. Фильм выдержан в лучших традициях семейного жанра и придется по душе не только детям, но и их родителям.

Режиссер-постановщик Мануэль Флурин Хендри наполнил повествование обаятельными персонажами, к которым невозможно не проникнуться симпатией. Папа Молл — неуклюжий, но любящий отец и верный муж, который то и дело втягивает своих не менее эксцентричных домочадцев в курьезные ситуации. Компанию мужчине составляют жена и трое непоседливых детей: Вилли, Фриц и Эви. В качестве бонуса — уморительная летающая такса, которую они спасают из цирка. Будьте уверены, веселая семейка Молл не даст заскучать ни на минуту!

Благодаря впечатляющей работе художников-постановщиков на экране воссоздается атмосфера самой настоящей сказки, а визуальный ряд ничем не уступает голливудским аналогам.

Убедительная игра всего актерского ансамбля, включая совсем юных участников.

В основе сюжета — одна из наиболее продолжительных серий комиксов за всю историю. Долгожданная киноадаптация точно передает дух оригинальных произведений, взрастивших не одно поколение швейцарцев.