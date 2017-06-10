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Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
Ali Samadi Ahadi
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Али Самади Ахади
Ali Samadi Ahadi
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Дата рождения
9 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Али Самади Ахади
Родился 9 февраля 1972 года. Тебриз, Иран.
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Фильмография Али Самади Ахади
Лунные приключения
анимация, семейный
2021, Германия / Австрия
7.0
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
анимация, семейный
2018, Германия
5.0
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
семейный
2016, Германия
5.0
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
комедия, мюзикл, семейный
2014, Германия
5.0
Зеленая волна
документальный
2010, Германия
5.0
Потерянные дети
документальный
2005, Германия
7.0
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Фильм про Петсона и Финдуса снова покажут в сети «КАРО»
16 июня состоятся летние показы детского фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», которые организуют Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров
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10 июня 2017 13:23
Премьера детского фильма о старике Петсоне и коте Финдусе пройдёт в 8-ми регионах России
С 23 марта в восьми регионах страны состоится премьера детского фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба» 2014 года, который представляют Большой фестиваль
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22 марта 2017 02:09
Показ фильма «Петсон и Финдус» в «КАРО»
Во время новогодних каникул в киноцентре «Октябрь» пройдёт показ фильма «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество». Впервые он был показан в рамках Большого фестиваля
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20 декабря 2016 17:32
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