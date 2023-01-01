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Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество, 2016: актеры и роли
Pettersson und Findus 2 — Das schönste Weihnachten überhaupt
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
2016 / Германия
Трейлер
5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Али Самади Ахади
Ali Samadi Ahadi
В ролях
Али Самади Ахади
Ali Samadi Ahadi
Марианна Зёгебрехт
Marianne Sägebrecht
Штефан Курт
Stefan Kurt
Макс Хербрехтер
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