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Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Marianne Sägebrecht
О персоне
Фильмография
Марианна Зёгебрехт
Marianne Sägebrecht
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Дата рождения
27 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Марианны Зёгебрехт
Родилась 27 августа 1945 года. Германия.
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Фильмография Марианны Зёгебрехт
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
анимация, семейный
2018, Германия
5.0
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
семейный
2016, Германия
5.0
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
комедия, мюзикл, семейный
2014, Германия
5.0
Госпожа Метелица
фэнтези, семейный
2008, Германия
6.0
Война супругов Роуз
комедия
1989, США
6.0
Кафе "Багдад"
комедия, драма
1987, ФРГ / США
7.0
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