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Марианна Зёгебрехт

Marianne Sägebrecht
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт Marianne Sägebrecht
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Дата рождения
27 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Марианны Зёгебрехт

Родилась 27 августа 1945 года. Германия.

Фильмография Марианны Зёгебрехт
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
анимация, семейный 2018, Германия
5.0
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
семейный 2016, Германия
5.0
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
комедия, мюзикл, семейный 2014, Германия
5.0
Госпожа Метелица
Госпожа Метелица
фэнтези, семейный 2008, Германия
6.0
Война супругов Роуз
Война супругов Роуз
комедия 1989, США
6.0
Кафе
Кафе "Багдад"
комедия, драма 1987, ФРГ / США
7.0
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