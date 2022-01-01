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Анна Горшкова
Анна Горшкова
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Анна Горшкова
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Дата рождения
28 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Анны Горшковой
Родилась 28 ноября 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Горшковой
Любовь без правил
комедия
2016, Россия
4.0
Жена Штирлица
мелодрама
2012, Россия
0.0
Алиби-надежда, Алиби-любовь
мелодрама
2012, Россия
0.0
Пассажирка
драма, исторический, приключения
2009, Россия
7.0
Днепровский рубеж
боевик, приключения, исторический
2009, Беларусь
6.0
Спартакиада. Локальное потепление
мелодрама, комедия
2008, Россия
2.0
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