«Любовь без правил»: Рецензия Киноафиши

Тренинг по семейной жизни от Дмитрия Астрахана

«Потому что давать мужикам надо, а не выпендриваться» – так коротко можно выразить идею фильма «Любовь без правил», которую прямыми и косвенными способами пытается донести до зрительниц режиссер. Взяв на себя роль «учителя по семейному счастью», Дмитрий Астрахан снял целый тренинг для замужних женщин, из серии «как сохранить любовь и согласие». А показывает он брачные механизмы на примере абстрактного, полувымышленного городка у реки.

Кадр из фильма «Любовь без правил»

В Зареченске, если говорить прямо без многозначительных метафор, мужчинам не хватает секса. Их женщины давно используют свое тело для разных бытовых манипуляций, вроде мытья посуды, строительства сарая или повышения зарплаты. Мэр города (Виктор Васильев) решает эту проблему – в недавно построенном на другом берегу санатории открывает «Оздоровительный центр». В качестве персонала на катере привозят «медсестер» в бикини. Обиженные, обделенные и униженные мужчины все чаще поглядывают через реку, запивая водкой горечь выпавшей на их долю участи. Но после очередных упреков, надев парадные костюмы и обрызгавшись дезодорантом, они садятся в лодки и плывут лечить душевные раны. Подогреваемые обидой и духом конкуренции, жены начинают кампанию по их возвращению.

Кадр из фильма «Любовь без правил»

После социальных драм вроде «Деточек» (2012) и «На свете живут добрые и хорошие люди» (2008), в которых режиссер прямо указывает пороки российского общества: коррумпированность, чиновничий беспредел, природную праздность и леность нации, новая картина кажется жанрово неожиданной. Если в предыдущих картинах отчетливо читается серьезный настрой, скрываемый за ласковыми названиями, то в новой работе ни о чем подобном речи нет. «Любовь без правил» – не то «Ералаш» для взрослых, не то комедийная пьеса – настолько неестественными выглядят ситуации и реплики героев, которые еще немного и заглянут в камеру, вопрошая у зрителей: «А от чего наши жены стали такими добрыми?». Все стадные передвижения героев, их одинаковые реакции, явное переигрывание, все делает действие анекдотичным. «Любовь без правил» – своего рода «Comedy woman» по-деревенски (может, не зря в фильме снимается ее резидент).

Кадр из фильма «Любовь без правил»

Смотря ленту, задаешься вопросом, действительно ли режиссер такими видит современные семьи, нынешних мужчин и женщин? «Мужики» у Дмитрия Астрахана ходят в рубахах и кепочках, а при каждом удобном случае принимают «по сто грамм». А «бабы» носят платья с цветочным принтом и накладные косы, поедая целыми днями булки. Первые работают, а вторые занимаются домашним хозяйством. Режиссерские реалии явно устарели, а чтобы отыскать такие стереотипы надо уехать в места, где и кинотеатра нет. Так что, говоря «Женщины должны посмотреть это кино как учебник по семейной жизни и задуматься о том, как можно сделать свою семью счастливее», кого имел в виду режиссер?

Кадр из фильма «Любовь без правил»

Проблемы, поднимаемые Астрахановым, вечные, актуальны и сегодня – философия сексуальной зависимости полов и злоупотребление этим, а также преступления против мужского достоинства. Однако их реализация груба и неуместна, о чем говорят даже технические помарки по звуку (когда речь есть, а мимики нет или наоборот). Спасает кино игра Виктора Васильева и Анны Горшковой, образы которых не так затасканы в отечественном кино и больше похожи на реальных, сложных, не шаблонных людей.

Инна Син

В российском прокате с 10 ноября 2016 года

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