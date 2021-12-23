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Мой папа не подарок, 2021

2021 / Россия
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Новогодняя семейная комедия с Максимом Лагашкиным и Ольгой Медынич
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Сюжет фильма разворачивается вокруг парня по имени Макс. Он всеми правдами и неправдами пытается попасть на косплей, где соберутся все самые сильные геймеры страны. Однако перед этим Максу необходимо разобраться с девочкой по имени Венера, победить злодея и выиграть турнир супердронов. «Мой папа не подарок» — идеальный вариант для тех, кто хочет проникнуться настоящей атмосферой главного праздника года. Здесь есть место как для волшебства, так и для по-настоящему новогодних сюрпризов.

Режиссерами фильма выступили Александр Карпиловский и Родион Николайчук. Первый может быть знаком зрителям по сериалу «Проект “Анна Николаевна”», новогодней франшизе «Елки» и фильму «Моя революция». Для Николайчука «Мой папа не подарок» стал дебютной работой.

Главную роль в ленте исполнил молодой и перспективный актер Никита Табунщик. Некоторые могли запомнить его по недавнему фэнтезийному сериалу «Пищеблок», а также драматическому байопику «Доктор Лиза». Не исключено, что в будущем Табунщик станет самой настоящей звездой отечественного кино.

В фильме также появляется известный российский актер Тимофей Трибунцев, коллега Табунщика по сериалу «Пищеблок». Российские зрители также помнят Трибунцева по ролям в картинах «Остров», «Звезда», а также сериалам «Подкидыш», «Домашний арест».

«Мой папа не подарок» — редкий представитель жанра семейной комедии, коих не так много в современном кинематографе. Этот фильм можно смотреть как в одиночку, так и в кругу близких людей. «Мой папа не подарок» также понравится детям подросткового и младшего школьного возраста.

 

Известно, что съемки картины «Мой папа не подарок» проходили как в самой столице, так и в различных районах Московской области. Во время работы над фильмом режиссеры, оператор, актеры и другие работники придерживались всех мер безопасности, необходимых для нераспространения коронавируса.

В производстве комедии принимали участие представители USB и резиденты юмористического шоу Comedy Club Сергей Гореликов, а также Андрей Шелков и Дмитрий Вьюшкин. Они активно консультировали сценаристов и актеров. Кроме того, комики сами «засветились» в новогодней картине.

Известно, что съемки «Мой папа не подарок» проходили на базе «Ред Медиа» и студии «Кит». Данный проект также был финансово поддержан Министерством культуры России. Создатели комедии искренне надеются, что она сможет привлечь зрителя и окупится в домашнем прокате.

Одну из главных женских ролей в картине исполнила Ольга Медынич. Не так давно ее можно было увидеть в комедийном сериале «Вампиры средней полосы». Кроме того, Медынич снялась в картинах «Возвращение Синдбада» и «Медное солнце».

Прокатом «Мой папа не подарок» в России занимается компания «Белые ночи».

Макс никогда в жизни так не ждал Нового года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Но вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы - фантастический и фантастически смышлёный дрон с повадками милого зверька.

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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 декабря 2021
Премьера в мире 23 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Полина Гухман
Полина Гухман
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой папа не подарок 1 постер
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Новый год заставляет морщиться не только от бесчисленных навязчивых «специальных» предложений операторов связи, магазинов электроники, обуви и одежды, бесконечных реклам, отовсюду свисающих гирлянд, вездесущих елок (деревьев) и «Елок» (фильмов), но и от идущего гуськом весь декабрь парада фильмов с печально известным новогодним настроением. «Мой папа не подарок» – один из них. Еще одна вариация на кажущуюся бездонной тему. За дело на этот раз…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Юный геймер стремится попасть на косплей-фестиваль в трейлере новогодней комедии «Мой папа не подарок» Премьера фильма намечена на 23 декабря. 
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6 декабря 2021 15:45
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