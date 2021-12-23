Мой папа не подарок, 2021

Сюжет фильма разворачивается вокруг парня по имени Макс. Он всеми правдами и неправдами пытается попасть на косплей, где соберутся все самые сильные геймеры страны. Однако перед этим Максу необходимо разобраться с девочкой по имени Венера, победить злодея и выиграть турнир супердронов. «Мой папа не подарок» — идеальный вариант для тех, кто хочет проникнуться настоящей атмосферой главного праздника года. Здесь есть место как для волшебства, так и для по-настоящему новогодних сюрпризов.

Режиссерами фильма выступили Александр Карпиловский и Родион Николайчук. Первый может быть знаком зрителям по сериалу «Проект “Анна Николаевна”», новогодней франшизе «Елки» и фильму «Моя революция». Для Николайчука «Мой папа не подарок» стал дебютной работой.

Главную роль в ленте исполнил молодой и перспективный актер Никита Табунщик. Некоторые могли запомнить его по недавнему фэнтезийному сериалу «Пищеблок», а также драматическому байопику «Доктор Лиза». Не исключено, что в будущем Табунщик станет самой настоящей звездой отечественного кино.

В фильме также появляется известный российский актер Тимофей Трибунцев, коллега Табунщика по сериалу «Пищеблок». Российские зрители также помнят Трибунцева по ролям в картинах «Остров», «Звезда», а также сериалам «Подкидыш», «Домашний арест».

«Мой папа не подарок» — редкий представитель жанра семейной комедии, коих не так много в современном кинематографе. Этот фильм можно смотреть как в одиночку, так и в кругу близких людей. «Мой папа не подарок» также понравится детям подросткового и младшего школьного возраста.