Мой папа не подарок, 2021

Сюжет фильма разворачивается вокруг парня по имени Макс. Он всеми правдами и неправдами пытается попасть на косплей, где соберутся все самые сильные геймеры страны. Однако перед этим Максу необходимо разобраться с девочкой по имени Венера, победить злодея и выиграть турнир супердронов. «Мой папа не подарок» — идеальный вариант для тех, кто хочет проникнуться настоящей атмосферой главного праздника года. Здесь есть место как для волшебства, так и для по-настоящему новогодних сюрпризов.
Режиссерами фильма выступили Александр Карпиловский и Родион Николайчук. Первый может быть знаком зрителям по сериалу «Проект “Анна Николаевна”», новогодней франшизе «Елки» и фильму «Моя революция». Для Николайчука «Мой папа не подарок» стал дебютной работой.
Главную роль в ленте исполнил молодой и перспективный актер Никита Табунщик. Некоторые могли запомнить его по недавнему фэнтезийному сериалу «Пищеблок», а также драматическому байопику «Доктор Лиза». Не исключено, что в будущем Табунщик станет самой настоящей звездой отечественного кино.
В фильме также появляется известный российский актер Тимофей Трибунцев, коллега Табунщика по сериалу «Пищеблок». Российские зрители также помнят Трибунцева по ролям в картинах «Остров», «Звезда», а также сериалам «Подкидыш», «Домашний арест».
«Мой папа не подарок» — редкий представитель жанра семейной комедии, коих не так много в современном кинематографе. Этот фильм можно смотреть как в одиночку, так и в кругу близких людей. «Мой папа не подарок» также понравится детям подросткового и младшего школьного возраста.
Известно, что съемки картины «Мой папа не подарок» проходили как в самой столице, так и в различных районах Московской области. Во время работы над фильмом режиссеры, оператор, актеры и другие работники придерживались всех мер безопасности, необходимых для нераспространения коронавируса.
В производстве комедии принимали участие представители USB и резиденты юмористического шоу Comedy Club Сергей Гореликов, а также Андрей Шелков и Дмитрий Вьюшкин. Они активно консультировали сценаристов и актеров. Кроме того, комики сами «засветились» в новогодней картине.
Известно, что съемки «Мой папа не подарок» проходили на базе «Ред Медиа» и студии «Кит». Данный проект также был финансово поддержан Министерством культуры России. Создатели комедии искренне надеются, что она сможет привлечь зрителя и окупится в домашнем прокате.
Одну из главных женских ролей в картине исполнила Ольга Медынич. Не так давно ее можно было увидеть в комедийном сериале «Вампиры средней полосы». Кроме того, Медынич снялась в картинах «Возвращение Синдбада» и «Медное солнце».
Прокатом «Мой папа не подарок» в России занимается компания «Белые ночи».
Макс никогда в жизни так не ждал Нового года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Но вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы - фантастический и фантастически смышлёный дрон с повадками милого зверька.