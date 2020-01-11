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Любовь без правил Любовь без правил
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Любовь без правил 2016 / Россия
4.2 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Любовь без правил»

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Наша рецензия

«Потому что давать мужикам надо, а не выпендриваться»  – так коротко можно выразить идею фильма «Любовь без правил», которую прямыми и косвенными способами пытается донести до зрительниц режиссер. Взяв на себя роль «учителя по семейному счастью», Дмитрий Астрахан снял целый тренинг для замужних женщин, из серии «как сохранить любовь и согласие».  А показывает он брачные механизмы на примере абстрактного, полувымышленного городка у…

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Константин Поздняков 11 января 2020, 09:10
Оценка
Самим архивом пользуюсь уже много лет. Просматриваем потихоньку кинопрокат года эдак с двухтысячного, и кажется, и жаль, что много комментариев кануло в лету(
Я так понял, что у этого фильма рейтинг около четырёх, считаю, что он сильно недооценён. Да, и сценарист недоработал, и режиссёр недоработал, и актёры не самые-самые, и недорого всё, но! Посмотрели с супругой с удовольствием. Эта работа куда лучше массового, высосанного из пальца хлама. Шесть смело а то и шесть с половиной. Смотреть обязательно и вдвоём.
11 января 2020, 09:10 Ответить
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