«Потому что давать мужикам надо, а не выпендриваться» – так коротко можно выразить идею фильма «Любовь без правил», которую прямыми и косвенными способами пытается донести до зрительниц режиссер. Взяв на себя роль «учителя по семейному счастью», Дмитрий Астрахан снял целый тренинг для замужних женщин, из серии «как сохранить любовь и согласие». А показывает он брачные механизмы на примере абстрактного, полувымышленного городка у…
Я так понял, что у этого фильма рейтинг около четырёх, считаю, что он сильно недооценён. Да, и сценарист недоработал, и режиссёр недоработал, и актёры не самые-самые, и недорого всё, но! Посмотрели с супругой с удовольствием. Эта работа куда лучше массового, высосанного из пальца хлама. Шесть смело а то и шесть с половиной. Смотреть обязательно и вдвоём.
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