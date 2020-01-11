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«Потому что давать мужикам надо, а не выпендриваться» – так коротко можно выразить идею фильма «Любовь без правил», которую прямыми и косвенными способами пытается донести до зрительниц режиссер. Взяв на себя роль «учителя по семейному счастью», Дмитрий Астрахан снял целый тренинг для замужних женщин, из серии «как сохранить любовь и согласие». А показывает он брачные механизмы на примере абстрактного, полувымышленного городка у…