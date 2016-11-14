«Фантастическая любовь и где ее найти»: Рецензия Киноафиши

Любовь и утки

Белла всегда отличалась от других настолько, насколько это было возможно. Согласитесь, нечасто услышишь историю о том, как брошенную новорождённую девочку спасают от смерти утки. Наверное, именно поэтому в раннем возрасте она начала страдать обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого у девушки появилась навязчивая страсть к порядку, боязнь не закрыть дверь, да и вообще выйти из своего маленького мирка. Повзрослев, Белла устроилась работать в библиотеку, однако её настоящая мечта – написать детскую книгу, чем она и занимается в свободное время. Вернее, говорит, что занимается. Но каждое утро она просыпается с намерением что-то изменить в своей жизни.

И вот однажды кто-то услышал её крик о помощи. Сосед Беллы, пожилой вдовец, совсем уже не может терпеть те мусорные заросли, в которые превратился сад девушки, а потому насылает на нее арендодателя, грозящегося выселением, если через месяц сад не будет приведен в порядок. И именно знакомство со стариком, поначалу таким ворчливым, меняет всё.

Кадр из фильма «Фантастическая любовь и где её найти»

Фильм «Фантастическая любовь и где её найти» можно поставить в один ряд с такими картинами, как «Вверх», «Вторая жизнь Уве» и прочими вдохновляющими историями о старых, одиноких ворчунах, которые заводят дружбу с юными созданиями или теми, кто живёт по соседству. Причём, её исцеляющие вибрации работают в обоих направлениях, меняя то, что, казалось бы, неподвластно изменениям. И подобное кино производит живительный эффект на зрителей в той же мере, в которой под его действие попадают сами герои.

Кадр из фильма «Фантастическая любовь и где её найти»

«Фантастическая любовь» – это настоящая сказка, действие которой происходит в современном мире и гармонично в него вписывается. Да, возможно, всё происходящее на экране кому-то покажется уж слишком нереальным и запредельным, но сказка ведь на то и сказка, что в ней возможны любые чудеса. Режиссёр Саймону Эбауду лишь подтверждает существование того самого волшебного мира кино, в удивительную магию которого ты веришь безоговорочно. И родившись в голове одного человека и материализовавшись в нашем, этот мир заставляет смеяться, плакать и верить в превосходство добра.

Кадр из фильма «Фантастическая любовь и где её найти»

Безусловно, подобное доброе кино всегда будет существовать и находить своего зрителя, ведь оно необходимо миру. Конечно, не стоит ждать, что в жизни всё будет так же, как на экране, но никогда не поздно взять всё в свои руки и сотворить собственную сказку, где у возможностей и творчества нет границ. И только так удастся поверить. Поверить, что на любого чудака найдётся другой, ещё более чудачливый. Поверить, в то, что можно обрести настоящую семью, даже если у тебя её никогда не было. Поверить, что вдохновение придёт к тебе, если ты ему позволишь. Наконец, поверить, что даже самый одинокий человек может обрести своё счастье.

Для многих британское кино ассоциируется с особо выверенными кадрами, с чёткой структурой, по большей части прохладными тонами, утончённым вкусом и порой даже небольшой долей снобизма. Но «Фантастическая любовь» не такая. Это куда более красочное произведение, отличающееся свободой и хаотичностью, в чём и заключается его главная прелесть. Всё-таки Великобритания – это родина Питера Пэна и Гарри Поттера (о мире которого так громко кричит российское название фильма), а, значит, волшебство у британцев в крови.

Кадр из фильма «Фантастическая любовь и где её найти»

Также картина не может не радовать своим актёрским составом. В первую очередь ликовать могут любители сериалов, так как главные роли тут исполняют Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон» и Эндрю Скотт («Шерлок»). Последний предстаёт в крайне непривычном амплуа, перевоплотившись в повара и заботливого отца двух близняшек, который ещё и не умеет стирать вещи. Роль старца, меняющего жизнь Беллы, примерил на себя крупнокалиберный британец Том Уилкинсон. Тут уж, в силу возраста, в таких ролях промахнуться сложно: опыт (как жизненный, так и актёрский) даёт о себе знать. Ну а Джереми Ирвин, дебютировавший в «Боевом коне» у Спилберга, просто очарователен в своём безумии.

В общем, если вы всё ещё верите в сказки, то эту точно не стоит обходить стороной.

Кадр из фильма «Фантастическая любовь и где её найти»

Расписание и покупка билетов на фильм «Фантастическая любовь и где её найти».

В российском прокате с 23 февраля 2017 года.

Трошина Олеся