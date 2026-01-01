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Эйлин Дейвис
Эйлин Дейвис Eileen Davies
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Эйлин Дейвис

Eileen Davies

Дата рождения
23 сентября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Туннель 8.0
Туннель (2013)
Конец ***го мира 7.7
Конец ***го мира (2017)
Эти храбрые девочки 7.3
Эти храбрые девочки (2023)

Фильмография Эйлины Дейвис

Эти храбрые девочки 7.3
Эти храбрые девочки
комедия 2023, Великобритания
Аллилуйя 6
Аллилуйя Allelujah
драма 2022, Великобритания
Опасное сближение 6.7
Опасное сближение
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2021, Великобритания
Конец ***го мира 7.7
Конец ***го мира
драма, комедия 2017, Великобритания
Фантастическая любовь и где ее найти 6.6
Фантастическая любовь и где ее найти This Beautiful Fantastic
фэнтези, драма, комедия, мелодрама 2016, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Записки о слепоте 7.2
Записки о слепоте Notes on Blindness
документальный 2016, Великобритания
Навыки взрослой жизни 6.3
Навыки взрослой жизни Adult Life Skills
комедия 2016, Великобритания
Туннель 8
Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
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