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Фильмография
Эйлин Дейвис
Eileen Davies
Киноафиша
Персоны
Эйлин Дейвис
Эйлин Дейвис
Eileen Davies
Дата рождения
23 сентября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.0
Туннель
(2013)
7.7
Конец ***го мира
(2017)
7.3
Эти храбрые девочки
(2023)
Фильмография Эйлины Дейвис
7.3
Эти храбрые девочки
комедия
2023, Великобритания
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6
Аллилуйя
Allelujah
драма
2022, Великобритания
6.7
Опасное сближение
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2021, Великобритания
7.7
Конец ***го мира
драма, комедия
2017, Великобритания
6.6
Фантастическая любовь и где ее найти
This Beautiful Fantastic
фэнтези, драма, комедия, мелодрама
2016, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Записки о слепоте
Notes on Blindness
документальный
2016, Великобритания
6.3
Навыки взрослой жизни
Adult Life Skills
комедия
2016, Великобритания
8
Туннель
драма, криминал, триллер
2013, Великобритания/Франция
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