Наша рецензия

Белла всегда отличалась от других настолько, насколько это было возможно. Согласитесь, нечасто услышишь историю о том, как брошенную новорождённую девочку спасают от смерти утки. Наверное, именно поэтому в раннем возрасте она начала страдать обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого у девушки появилась навязчивая страсть к порядку, боязнь не закрыть дверь, да и вообще выйти из своего маленького мирка. Повзрослев, Белла устроилась работать в библиотеку, однако её настоящая мечта…