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Фантастическая любовь и где ее найти Фантастическая любовь и где ее найти
Киноафиша Фильмы Фантастическая любовь и где ее найти Отзывы о фильме «Фантастическая любовь и где ее найти»
This Beautiful Fantastic Фантастическая любовь и где ее найти 2016 / США / Великобритания
6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Фантастическая любовь и где ее найти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Белла всегда отличалась от других настолько, насколько это было возможно. Согласитесь, нечасто услышишь историю о том, как брошенную новорождённую девочку спасают от смерти утки. Наверное, именно поэтому в раннем возрасте она начала страдать обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого у девушки появилась навязчивая страсть к порядку, боязнь не закрыть дверь, да и вообще выйти из своего маленького мирка. Повзрослев, Белла устроилась работать в библиотеку, однако её настоящая мечта…

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Лика 5 июля 2019, 13:53
Красивые розы и черная шляпка
Когда в 2001 году режиссер Жан-Пьер Жене выпустил «Амели», ее своеобразие и успех в прокате побудили студии разных стран пытаться создать что-то похожее. Несколько лет примерно каждый фильм с Одри Тоту или любой другой, где героиня немного напоминала волшебную француженку, назывался в рекламной кампании - а иногда и в прокате - «Амели 2». «The beautiful fantastic», снятый в 2016, когда об этом подражании Амели уже забыли, похож на нее, наверное, в итоге больше всех. Может быть, потому, что подражать не пытались, а создали своего оригинального, с чудачествами, женского персонажа, меняющего другой, свой волшебный мир.
«Фантастическая любовь…» снята не французами, а британцами. При желании можно найти отсылки к Чарльзу Диккенсу и Льюису Кэрроллу, героиня помрачнее и погрустнее, с парой неврозов, темперамент у нее меланхолически-флегматичный, фильм помедленнее и в нем периодически мимо пробегает актер, сыгравший профессора Мориарти в сериале «Шерлок». Это, наверное, главное разочарование: как можно было предпочесть каких-то других персонажей Эндрю Скотту? Но если простить данный казус создателям фильма, то в остальном кино будет только радовать.
Это такое уютное и неглупое кино про английский пригород и про одиноких, странных, но привлекательных героев в сферическом вакууме, без кучи неприятных и навязчивых родственников и соседей, с маленькими проблемами, которые они, конечно, разрешат, в процессе духовно вырастут и расцветут распрекрасными розами.
За едкий английский юмор в фильме отвечает преимущественно Том Уилкинсон. Метафора таинственного сада в маленьком внутреннем дворе, из которого выкорчевывают сорняки, хотя и боятся выйти туда без защитного комбинезона - обо всем отношении героини к жизни. Медитативное приведение сада в порядок и разглядывание красоты цветов и маленького пруда рифмуется с необходимостью сотрудничать с соседом и находить внутреннюю красоту в нем. Поначалу это остановившийся во времени сад мисс Хэвишем из «Больших надежд» Диккенса - женщины, тоже заморозившей свою жизнь. Когда сад начинает цвести, в жизни вокруг появляются выводящие фильм на грань магического реализма или просто сказки чудеса - например, волшебная птица.
Это немного наивный, но совсем не скучный, очень живой фильм - несмотря на всю сказочность, здесь есть психологический портрет женщины и довольно ярко прописанные сразу в нескольких героях черты архитипичного, обобщенного английского характера со всей его замкнутостью, ворчливостью, юмором, любовью к природе и к светлому сиянию разума.
5 июля 2019, 13:53 Ответить
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