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Киноафиша Фильмы Фантастическая любовь и где ее найти Цитаты из фильма Фантастическая любовь и где ее найти

Цитаты из фильма Фантастическая любовь и где ее найти

Bella Brown Луна не всегда могла летать, знаешь ли. Давным-давно, до того, как мир стал круглый, Луна и её сородичи жили в... далёком лесу. У них были... крошечные крылышки, но они не умели летать. Они бродили по лесной подстилке и... держались особняком. Луна рано потеряла родителей. Их у неё отняли... просто так. Без объяснений. Едва вылупившись, она была слишком мала, чтобы что-то понять. Она была настоящей тревожной пташкой. Выходила на поиски еды только тогда, когда все остальные животные спали и... лесная подстилка была залита лунным светом. Она была такой тощей. Одиночкой. Так проходила жизнь, пока однажды Луна не увидела доброго путешественника с предметом... великого чуда и красоты и... и... Вот и всё... пока что.
Bella Brown Зачарованная, Луна не могла перестать думать о пионе. Она спросила путешественника, где он раздобыл этот красивый цветок. "Их много," — ответил путешественник. — "С вершины горы видно тысячи... море лепестков, что заставит твоё сердце петь, ведь это великолепное зрелище." "Но как я поднимусь на вершину горы? Я не умею летать и выхожу только ночью." Путешественник слышал это раньше. "Ты ищешь самый редкий цветок на вершине самой высокой горы в мире. Если ты действительно хочешь увидеть их — ты увидишь." Луна была напугана и взволнована одновременно. "Думаю, там я найду маму и папу." Путешественник улыбнулся. "Тебе многое предстоит узнать, дитя. Ты уверена, что хочешь продолжать этот опасный путь?"
Bella Brown Но Луна знала, что какой бы преграды ни стояли на её пути, её квест не должен провалиться. Слова прекрасного путешественника сильно её вдохновили. Он будет рядом с ней.
Bella Brown Однажды ночью, в одиночестве в лесу, Луна решила найти волшебные цветы сама, даже если придётся столкнуться с ужасающими демонами. Ей было нечего терять.
Bella Brown Когда Луна любовалась видом, её охватило нечто волшебное. Вдалеке она увидела южный берег Каспийского моря, которое на самом деле не море, а самое большое озеро в мире. Луна поблагодарила путешественника. "О, это ничего. Главное ещё впереди." "Правда?" — спросила Луна. "Теперь ты должна поверить," — сказал путешественник. И он подтолкнул Луну с горы. Луна закричала ему: "Почему ты так? Я не умею летать!" "Кто сказал?" — ответил он. И ветер поднял Луну с горы, и она взмыла ввысь. "Видишь их теперь?" — крикнул путешественник. "Да," — сказала Луна, скользя в воздухе, ветер свистел между её крыльями. — "Я вижу тысячи." И впервые за сто лет путешественник улыбнулся.
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Alfie Stephenson Я не могу это простить, ты растратил всё, что дала тебе природа.
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Bella Brown Знаешь, я верила в то, что ты говорил.
Alfie Stephenson Почему ты так говоришь?
Bella Brown Вернон говорил мне, сколько раз он слышал одни и те же истории. Позор тебе.
Alfie Stephenson Сомневаться стоит только в том, кто меняет свой рассказ. Я же повторяю одно и то же в надежде, что кто-нибудь наконец меня услышит.
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Alfie Stephenson Вот. Гелиантус. Огромный подсолнух. Начни с них, они невероятно красивы. Им нужно много света и тепла. Они следят за солнцем от рассвета до заката, извлекая максимум энергии из каждого дня. Это очень... очень умное растение. Подумай об этом.
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Vernon Доброе утро. Я Вернон. Я... э-э, партнёр мисс Браун.
Gideon O'Brien Гидеон О’Брайен, домовладелец. Мы как раз обсуждали ужасное запущение северного сада длиной в 29 футов с газонами и ухоженными клумбами.
Vernon Да ну, мы как раз собирались выйти в сад. Это первоочередная задача. Самое главное.
Gideon O'Brien Боюсь, уже поздно. Мне придётся попросить вас освободить жильё к концу месяца.
Vernon [к Белле] Вы ждали мистера О’Брайена сегодня утром?
Bella Brown Нет, не ждала.
Vernon Понятно.
[Возвращаемся к О’Брайену]
Vernon Вы записались заранее?
Gideon O'Brien Повторите, пожалуйста?
Vernon Статья 34 закона о собственности. Домовладелец обязан заранее предупреждать, если хочет осмотреть жильё.
Gideon O'Brien Тогда мы придём позже.
Vernon Позже нельзя. Это неудобно. Удобная дата должна быть согласована обеими сторонами. Статья 17c.
Gideon O'Brien Тогда завтра.
Vernon Завтра не подходит.
Gideon O'Brien В пятницу?
Vernon В пятницу... Нет, не смогу в пятницу.
Gideon O'Brien В следующий понедельник.
Vernon В следующий понедельник не подходит.
Gideon O'Brien Ну и когда же тогда?
Gideon O'Brien Один календарный месяц уведомления. Статья 17c. Вы это знаете.
Gideon O'Brien Будут последствия, мисс Браун. Если сад не приведут в порядок, вы окажетесь на улице. С сегодняшнего дня у вас ровно месяц.
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Alfie Stephenson [о его саде] Это мир прекрасно упорядоченного хаоса. Нет-нет, это хаос, а не бедствие, мисс Браун. Потому что если вы не понимаете разницы, далеко мы не уйдём.
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[первые строки]
Alfie Stephenson [закадровый голос] Белла Браун. Что тут скажешь? В этой девчонке не было ничего нормального. Чудо, что она вообще выжила после появления на свет.
Alfie Stephenson Говорят, она бы погибла, если бы не утки. Сидели на ней, как на яйце. Обращались с ней, как со своей. В конце концов её обнаружил один из тех старых сумасшедших, что любят слоняться по паркам нашего города и, кажется, наслаждаться гипотермией.
Alfie Stephenson Она выросла самой странной из странных, боясь непредсказуемости природы, особенно растений. Откуда у неё это взялось — страшно представить.
Alfie Stephenson Всегда была одержима порядком, что могло бы испытать на прочность терпение святого, не то что монахинь в Святой Феделме. Для мисс Браун это был закрытый и одинокий мир — только она и её книги.
Alfie Stephenson Это была история, которая жаждала быть рассказанной. Но её навязчивый маленький мир означал, что эта книга оставалась надёжно закрытой. Я не религиозный человек, но верю, что кто-то послал её сюда, чтобы проверить нас.
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