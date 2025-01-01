Vernon
Доброе утро. Я Вернон. Я... э-э, партнёр мисс Браун.
Gideon O'Brien
Гидеон О’Брайен, домовладелец. Мы как раз обсуждали ужасное запущение северного сада длиной в 29 футов с газонами и ухоженными клумбами.
Vernon
Да ну, мы как раз собирались выйти в сад. Это первоочередная задача. Самое главное.
Gideon O'Brien
Боюсь, уже поздно. Мне придётся попросить вас освободить жильё к концу месяца.
Vernon
[к Белле] Вы ждали мистера О’Брайена сегодня утром?
[Возвращаемся к О’Брайену]
Gideon O'Brien
Повторите, пожалуйста?
Vernon
Статья 34 закона о собственности. Домовладелец обязан заранее предупреждать, если хочет осмотреть жильё.
Gideon O'Brien
Тогда мы придём позже.
Vernon
Позже нельзя. Это неудобно. Удобная дата должна быть согласована обеими сторонами. Статья 17c.
Gideon O'Brien
Тогда завтра.
Gideon O'Brien
В пятницу?
Vernon
В пятницу... Нет, не смогу в пятницу.
Gideon O'Brien
В следующий понедельник.
Vernon
В следующий понедельник не подходит.
Gideon O'Brien
Ну и когда же тогда?
Gideon O'Brien
Один календарный месяц уведомления. Статья 17c. Вы это знаете.
Gideon O'Brien
Будут последствия, мисс Браун. Если сад не приведут в порядок, вы окажетесь на улице. С сегодняшнего дня у вас ровно месяц.