Vernon Доброе утро. Я Вернон. Я... э-э, партнёр мисс Браун.

Gideon O'Brien Гидеон О’Брайен, домовладелец. Мы как раз обсуждали ужасное запущение северного сада длиной в 29 футов с газонами и ухоженными клумбами.

Vernon Да ну, мы как раз собирались выйти в сад. Это первоочередная задача. Самое главное.

Gideon O'Brien Боюсь, уже поздно. Мне придётся попросить вас освободить жильё к концу месяца.

Vernon [к Белле] Вы ждали мистера О’Брайена сегодня утром?

Bella Brown Нет, не ждала.

[Возвращаемся к О’Брайену]

Vernon Вы записались заранее?

Gideon O'Brien Повторите, пожалуйста?

Vernon Статья 34 закона о собственности. Домовладелец обязан заранее предупреждать, если хочет осмотреть жильё.

Gideon O'Brien Тогда мы придём позже.

Vernon Позже нельзя. Это неудобно. Удобная дата должна быть согласована обеими сторонами. Статья 17c.

Gideon O'Brien Тогда завтра.

Vernon Завтра не подходит.

Gideon O'Brien В пятницу?

Vernon В пятницу... Нет, не смогу в пятницу.

Gideon O'Brien В следующий понедельник.

Vernon В следующий понедельник не подходит.

Gideon O'Brien Ну и когда же тогда?

Gideon O'Brien Один календарный месяц уведомления. Статья 17c. Вы это знаете.