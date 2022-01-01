|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Girls Just Want To Have Fun
|Cyndi Lauper / Robert Hazard
|3:48
|2
|First Day of School
|Fil Eisler
|1:03
|3
|Oblivion
|Five Knives / Jesse Frasure
|3:34
|4
|Apache
|The Sugarhill Gang / Cheryl Cook
|4:30
|5
|Vagoogle
|Fil Eisler
|1:55
|6
|Stick Up
|Chick Norris
|2:51
|7
|The Mystery Guest
|Fil Eisler
|0:55
|8
|Graduation
|Fil Eisler
|1:06
|9
|Kidnapping
|Fil Eisler
|0:31
|10
|Woman Up
|Meghan Trainor / Shane Stevens
|3:29
|11
|Winning
|Fil Eisler
|1:04
|12
|Photo Album
|Fil Eisler
|0:51
|13
|Workin On My Tan Bitch
|Blind Scuba Divers
|3:11
|14
|Quitting School
|Fil Eisler
|1:49
|15
|Grizzled Wizzard
|Fil Eisler
|0:31
|16
|Grazing Razzles
|Fil Eisler
|0:39
|17
|Haircut For Jennifer
|Fil Eisler
|0:31
|18
|Party Plan
|Fil Eisler
|0:57
|19
|You've Got Me Up Tight
|Evie Sands / Al Gorgoni
|1:59
|20
|Show of Support
|Fil Eisler
|0:53
|21
|Cap Toss
|Fil Eisler
|1:03
|22
|Happy Deanna Theme Sketch
|Fil Eisler
|1:38
|23
|Mother Daughter V1 Theme Sketch
|Fil Eisler
|1:41
|24
|Mother Daughter V2 Theme Sketch
|Fil Eisler
|1:38