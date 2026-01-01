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Фильмография
Эндрю Миллер
Andrew Miller
Киноафиша
Персоны
Эндрю Миллер
Эндрю Миллер
Andrew Miller
Дата рождения
25 февраля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Бэкстром
(2015)
7.5
Куб
(1997)
7.1
Перси Джексон и Олимпийцы
(2023)
Фильмография Эндрю Миллер
7.1
Перси Джексон и Олимпийцы
приключения, фэнтези
2023, США
4.2
Синтез
The Aviary
триллер
2022, США
7.6
Бэкстром
драма, комедия, криминал
2015, США
6.2
Мальчики и девочки
Boys and Girls
мелодрама, комедия, драма
2000, США
7.5
Куб
Cube
мистика, фантастика, ужасы
1997, Канада
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