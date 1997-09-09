Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cube
Poster of Cube
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Cube

Cube

Cube 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Six complete strangers of widely varying personality characteristics are involuntarily placed in an endless maze containing deadly traps.
Cube - trailer
Cube  trailer
Country Canada
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1997
Online premiere 15 September 2020
World premiere 9 September 1997
Release date
4 March 1999 Australia M
9 September 1997 Canada
15 March 2001 Czechia
28 April 1999 France
13 July 2000 Germany
25 September 1998 Great Britain
12 September 1998 Greece
25 September 1998 Ireland
28 May 1999 Italy
12 September 1998 Japan
13 November 1998 Mexico
11 July 1998 Netherlands
10 December 1997 Philippines PG
19 November 1999 Poland
20 October 2000 Portugal
13 November 1998 Spain
16 April 1999 Thailand
11 September 1998 USA
MPAA R
Budget 365,000 CAD
Worldwide Gross $565,727
Production Cube Libre, Odeon Films, Ontario Film Development Corporation
Also known as
Cube, El cubo, Kocka, Cubo, Куб, Cube - Il cubo, Cube - Kuutio, Cubul, El cub, Kostka, Kubas, Kubi, Kubiken, Küp, Kuup, Kuutio, Mê Cung Lập Phương, O kyvos, Ο κύβος, Коцка, Кубът на страха, キューブ, 心慌方, 異次元殺陣
Director
Vincenzo Natali
Vincenzo Natali
Cast
Maurice Dean Wint
Maurice Dean Wint
David Hewlett
David Hewlett
Nicole de Boer
Nicole de Boer
Nicky Guadagni
Nicky Guadagni
Andrew Miller
Andrew Miller
Cast and Crew
Similar films for Cube
Escape Room 4.2
Escape Room (2016)
Cypher 6.8
Cypher (2002)
Splice 6.6
Splice (2009)
The Platform 7.1
The Platform (2019)
The Belko Experiment 6.4
The Belko Experiment (2016)
Coherence 7.1
Coherence (2013)
Triangle 6.9
Triangle (2009)
Exam 7.2
Exam (2009)
Timecrimes 7.0
Timecrimes (2007)
The Man from Earth 7.7
The Man from Earth (2007)
1408 7.4
1408 (2007)
Silent Hill 7.2
Silent Hill (2006)
Film in Collections
Films About Mental Disorders Films About Mental Disorders

Film rating

7.5
Rate 16 votes
7.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Cube - trailer
Cube Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Cube
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more