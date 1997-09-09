Country
Canada
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1997
Online premiere
15 September 2020
World premiere
9 September 1997
Release date
|4 March 1999
|Australia
|
|M
|9 September 1997
|Canada
|
|
|15 March 2001
|Czechia
|
|
|28 April 1999
|France
|
|
|13 July 2000
|Germany
|
|
|25 September 1998
|Great Britain
|
|
|12 September 1998
|Greece
|
|
|25 September 1998
|Ireland
|
|
|28 May 1999
|Italy
|
|
|12 September 1998
|Japan
|
|
|13 November 1998
|Mexico
|
|
|11 July 1998
|Netherlands
|
|
|10 December 1997
|Philippines
|
|PG
|19 November 1999
|Poland
|
|
|20 October 2000
|Portugal
|
|
|13 November 1998
|Spain
|
|
|16 April 1999
|Thailand
|
|
|11 September 1998
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
365,000 CAD
Worldwide Gross
$565,727
Production
Cube Libre, Odeon Films, Ontario Film Development Corporation
Also known as
Cube, El cubo, Kocka, Cubo, Куб, Cube - Il cubo, Cube - Kuutio, Cubul, El cub, Kostka, Kubas, Kubi, Kubiken, Küp, Kuup, Kuutio, Mê Cung Lập Phương, O kyvos, Ο κύβος, Коцка, Кубът на страха, キューブ, 心慌方, 異次元殺陣