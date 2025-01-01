Leaven [Ливен, Казан и Ворт достигают выхода из куба] Что ты делаешь? Ты не можешь сдаваться сейчас. Это не твоя вина!

Worth Мне там нечего... ради чего жить.

Leaven Что там?

Worth Безграничная человеческая тупость.