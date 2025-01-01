RennesХватит разговоров. Хватит гадать. Даже не думайте ни о чём, чего не видно прямо перед вами. Вот в чём настоящий вызов. Вы должны спасти себя от самих себя.
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HollowayЭто всё одна и та же машина, да? Пентагон, транснациональные корпорации, полиция. Если ты сделаешь одну маленькую работу, соберёшь деталь в Саскатуне, то в следующий момент она окажется в двух милях под пустыней — ключевой элемент машины смерти. Я был прав! Всю жизнь я это знал! Я же говорил тебе, Квентин. Никто больше не назовёт меня параноиком! Нам нужно выбраться отсюда и разоблачить эту хрень!
HollowayТогда помоги мне, пожалуйста. Мне нужно знать!
WorthТебе это будет трудно понять, но за всем этим нет заговора. Никто не командует. Это безголовая махина, действующая под иллюзией грандиозного плана. Ты можешь это осознать? Большой Брат за тобой не следит.
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LeavenЭта комната перемещается по оси X в точки 0, 1 и -1, по оси Y — в 2, 5 и -7, а по оси Z — в 1, -1 и 0.
Quentin[говорит с Холлоуэй]Ты меня слушай, женщина. Каждый день я убираю за твоим сраным жалостливым сердцем. Единственная причина, по которой ты вообще существуешь — это потому что я тебя кормлю! Я знаю твой тип. Ни детей, ни мужика, чтоб тебя отд##ать. Вот и ходишь, возмущаешься, суёшь свой нос в чужие жопы. Нюхаешь их дела.
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QuentinЯ не собираюсь умирать в этой прокл### крысятнике!