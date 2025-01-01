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Киноафиша Фильмы Куб Цитаты из фильма Куб

Цитаты из фильма Куб

Leaven [Ливен, Казан и Ворт достигают выхода из куба] Что ты делаешь? Ты не можешь сдаваться сейчас. Это не твоя вина!
Worth Мне там нечего... ради чего жить.
Leaven Что там?
Worth Безграничная человеческая тупость.
Leaven С этим я могу смириться.
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Rennes Хватит разговоров. Хватит гадать. Даже не думайте ни о чём, чего не видно прямо перед вами. Вот в чём настоящий вызов. Вы должны спасти себя от самих себя.
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Holloway Это всё одна и та же машина, да? Пентагон, транснациональные корпорации, полиция. Если ты сделаешь одну маленькую работу, соберёшь деталь в Саскатуне, то в следующий момент она окажется в двух милях под пустыней — ключевой элемент машины смерти. Я был прав! Всю жизнь я это знал! Я же говорил тебе, Квентин. Никто больше не назовёт меня параноиком! Нам нужно выбраться отсюда и разоблачить эту хрень!
Worth Холлоуэй, ты не понимаешь.
Holloway Тогда помоги мне, пожалуйста. Мне нужно знать!
Worth Тебе это будет трудно понять, но за всем этим нет заговора. Никто не командует. Это безголовая махина, действующая под иллюзией грандиозного плана. Ты можешь это осознать? Большой Брат за тобой не следит.
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Leaven Эта комната перемещается по оси X в точки 0, 1 и -1, по оси Y — в 2, 5 и -7, а по оси Z — в 1, -1 и 0.
Quentin И что это значит?
Leaven Ты полный о#у#ел в математике.
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Quentin Это твои две копейки, Уорт?
Worth Если уж на то пошло.
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Holloway У тебя талант.
Leaven Это не талант. Это просто мозг.
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Quentin Зачем в неё людей посадили?
Worth Потому что она есть. Нужно пользоваться, иначе придётся признать, что это всё бессмысленно.
Quentin Но она, она *в самом деле* бессмысленна.
Worth Квентин... в этом-то и весь смысл.
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Holloway [после того, как убили Ренна] Думаю, мы *должны* задать главные вопросы! Чего оно хочет? О чём оно думает?
Worth «Один убит, осталось четверо.»
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Kazan Астрономический!
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Worth Это авария, забытый вечный общественный проект. Думаешь, кто-то хочет задавать вопросы? Всем нужна только чистая совесть и толстая зарплата.
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Quentin Почему бы тебе не рассказать нам, в чём твоё предназначение, Уорт?
Worth Часто сам себя об этом спрашивал. Я обычный парень, работаю в офисе, занимаюсь офисными делами. До того, как сюда попал, жизнь особо не радовала, в общем, она просто отстой.
Holloway Не выношу такое отношение.
Leaven Потому что он прав.
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Quentin Ради всего святого, Уорт, зачем ты живёшь? У тебя есть жена, или девушка, или кто-то ещё?
Worth Нет. У меня довольно неплохая коллекция порнухи.
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Worth Я — яд. Я создал внешний корпус.
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Leaven *Ты* сам разбирайся! Ты ничего не сделал! Всё, что ты умеешь — это паниковать, ты убийца!
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Leaven [смотрит на "номера комнат"] Простые числа. Не могу поверить, что раньше не заметила!
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Quentin Кто-то должен взять на себя ответственность здесь.
Worth И это кто-то должен быть ты?
Quentin Не у всех из нас есть роскошь играть в нигилиста.
Worth Не все из нас настолько самовлюблены, чтобы играть героя.
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[Квентин и Холлоуэй обсуждают, кто мог построить куб]
Quentin Это место... помнишь Скарамангу? Злодей из "Человека с золотым пистолетом"? Это развлечение какого-то богатого психа
Holloway [смеётся] Ты правда так думаешь?
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Kazan Эта комната... зелёная. Хочу вернуться в синюю комнату.
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Quentin Ты хочешь сказать, что мальчик с телемарафона — гений?
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Уорт Я не хочу умирать, я просто реалист. Ты правда думаешь, что они стали бы строить это, если бы можно было просто выйти?
Квентин Ты думаешь, они оставили бы нам подсказки и позволили бы дойти так далеко, если бы не было выхода?
Уорт Думаешь, мы важны? Нет, мы — никто.
Квентин Покончите с нами, чтобы мы могли заняться тем, как выбраться отсюда.
Уорт Нет, вы никуда не выйдете.
Квентин Выйдем!
Уорт Нет, не выйдете!
Квентин Выйдем!
Уорт Отсюда нет выхода!
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Holloway Что с нами стало? Это гораздо хуже, чем я думал.
Worth Не совсем. Просто жалче.
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Holloway Только правительство могло построить такую уродину.
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Worth Эй! Слушай, что я говорю. Мы не ходим по кругу, это комнаты движутся.
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[последние слова]
Квентин Красный Казан.
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Quentin Начнем с нас. У нас есть фокусник-искатели выходов и полицейский. На это должна быть причина. Ты же врач, Холлоуэй. Значит, у тебя есть функция, причина, верно?
Holloway Нет! Это просто заставляет меня думать: "Почему именно я, а не один из десяти миллионов других врачей?"
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Leaven Дай нам пинок, свинья!
[Квентин резко поворачивается и бьёт Уорта ботинком]
Quentin Тебе не нужен этот пинок!
[Квентин начинает жестоко избивать Уорта ботинком]
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Квентин Хочешь пойти с нами, Уорт? Вниз по трапу!
[Квентин опускает Уорта через люк в полу, и Уорт кричит, падая в комнату снизу]
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Holloway Они могли забрать у нас жизнь, но мы всё ещё люди. Это всё, что у нас осталось.
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Worth Что думаешь?
Leaven У тебя мало оставшихся жизней.
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Quentin Как ты думаешь, кто такие эти «властные»? Это просто такие же, как я. У них столы больше, а работы — нет. Они не строят заговоры, они покупают лодки.
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[Они смотрят друг на друга широко раскрытыми глазами, начиная понимать кодировку]
Leaven Как построить карту для точки, которая постоянно движется?
Worth [Он думает несколько мгновений, затем:] Перестановки.
[Они снова смотрят друг на друга, осознавая, что сделали прорыв]
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Leaven [Уорзу и Холлоуэю] Ну... Да! Вы что, всю жизнь на клею сидите? Я чувствовал вину за то, что разрушил мир, с семи лет! Чёрт возьми, если нужна жертва — кидайте камень!
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Leaven Он мёртв?
Worth Пока нет.
Quentin Ещё далеко!
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Quentin [говорит с Холлоуэй] Ты меня слушай, женщина. Каждый день я убираю за твоим сраным жалостливым сердцем. Единственная причина, по которой ты вообще существуешь — это потому что я тебя кормлю! Я знаю твой тип. Ни детей, ни мужика, чтоб тебя отд##ать. Вот и ходишь, возмущаешься, суёшь свой нос в чужие жопы. Нюхаешь их дела.
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Quentin Я не собираюсь умирать в этой прокл### крысятнике!
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Quentin Слушай, здесь лазить нельзя.
Holloway Почему?
Quentin Здесь ловушки.
Holloway Что значит — ловушки?
Quentin Ловушки-капканы. Я заглянул в ту комнату внизу, и чуть голову не отрубило.
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Quentin Поверь мне на слово. Это моя работа — читать людей как рентген.
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Holloway Это как в Чили. Они всегда приходят посреди ночи.
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Квентин Левен... пора идти вниз.
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