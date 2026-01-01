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Морис Дин Винт
Maurice Dean Wint
Киноафиша
Персоны
Морис Дин Винт
Морис Дин Винт
Maurice Dean Wint
Дата рождения
1 мая 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Лестершир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Мориса Дина Винта
Родился 1 мая 1964 года. Лестершир, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.7
Горячая точка
(2008)
7.5
Куб
(1997)
7.1
Брат
(2022)
Фильмография Мориса Дина Винта
4.4
Эллиот и волшебный амулет
Wickensburg
приключения, семейный
2022, Канада
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7.1
Брат
Brother
драма
2022, Канада / США
7
Сюрреалистическая недвижимость
драма
2021, США/Канада
6.9
Малыш-детектив
The Kid Detective
комедия
2020, Канада
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6.1
Перевозчик
боевик, приключения, криминал
2013, Франция/Канада/Германия/США
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7.7
Горячая точка
боевик, приключения, криминал
2008, Канада
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7.5
Куб
Cube
мистика, фантастика, ужасы
1997, Канада
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