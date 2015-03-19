Латинский любовник, 2015

Шумный женский день в семье большого кинематографиста... Удивительное дело: эту безудержную семейную комедию открывает монолог зануды-кинокритика с большими усами. С чего бы? Все просто: заглавный герой, тот самый неукротимый любовник — Саверио Криспо, легенда итальянского кино (выдуманная, конечно), звезда всех мыслимых и немыслимых жанров, от пеплума и народной драмы до комедии положений и метафизического триллера. Таких уж нет, и Криспо давно на небесах, но память о нем живет — и чтобы почтить ее, в родной город кинотитана съезжаются его многочисленные дочери. Все — разного возраста, от разных матерей и из разных уголков земли. Что-то будет... Режиссер фильма Кристина Коменчини— одна из четырех дочерей великого итальянского комедиографа Луиджи Коменчини. Каково это – быть дочкой достояния Республики, Кристина знает по собственному опыту, и пусть вступительные титры предупреждают, что любые совпадения с реальностью случайны, мы-то знаем правду. Правдива и экранная семья – лоскутное одеяло, ослепительная мозаика, клокочущий и воркующий сгусток ревности и любви. Отдельная радость наблюдать, как Коменчини управляется с говорливым звездным ансамблем актрис: в фильме играют Валерия Бруни-Тедески и Кандела Пенья, Вирна Лизи и Мариса Паредес, любимица Альмодовара, чьё творчество повлияло на Кристину Коменчини не меньше папиного.