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Латинский любовник
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Latin Lover

Латинский любовник, 2015

2015 / Италия
5.9 Оцените
10 голосов
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О фильме

Шумный женский день в семье большого кинематографиста... Удивительное дело: эту безудержную семейную комедию открывает монолог зануды-кинокритика с большими усами. С чего бы? Все просто: заглавный герой, тот самый неукротимый любовник — Саверио Криспо, легенда итальянского кино (выдуманная, конечно), звезда всех мыслимых и немыслимых жанров, от пеплума и народной драмы до комедии положений и метафизического триллера. Таких уж нет, и Криспо давно на небесах, но память о нем живет — и чтобы почтить ее, в родной город кинотитана съезжаются его многочисленные дочери. Все — разного возраста, от разных матерей и из разных уголков земли. Что-то будет... Режиссер фильма Кристина Коменчини— одна из четырех дочерей великого итальянского комедиографа Луиджи Коменчини. Каково это – быть дочкой достояния Республики, Кристина знает по собственному опыту, и пусть вступительные титры предупреждают, что любые совпадения с реальностью случайны, мы-то знаем правду. Правдива и экранная семья – лоскутное одеяло, ослепительная мозаика, клокочущий и воркующий сгусток ревности и любви. Отдельная радость наблюдать, как Коменчини управляется с говорливым звездным ансамблем актрис: в фильме играют Валерия Бруни-Тедески и Кандела Пенья, Вирна Лизи и Мариса Паредес, любимица Альмодовара, чьё творчество повлияло на Кристину Коменчини не меньше папиного.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 31 марта 2021
Премьера в мире 19 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кристина Коменчини
Кристина Коменчини
В ролях
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Кандела Пенья
Пихла Виитала
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Латинский любовник 1 постер
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15 августа 2016 18:01
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