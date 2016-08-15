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Кристина Коменчини
Кристина Коменчини
Cristina Comencini
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Кристина Коменчини
Cristina Comencini
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Дата рождения
8 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Биография Кристины Коменчини
Родилась 8 мая 1956 года. Рим, Италия.
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Фильмография Кристины Коменчини
Фестиваль "Итальянские истории о любви"
мелодрама
2020, Италия
0.0
Между нами, девочками
комедия, мелодрама
2016, Италия
5.0
Латинский любовник
комедия, драма
2015, Италия
5.0
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Фестиваль итальянского кино FELICITÀ ITALIANA
Лето – это пора не только жгучего солнца и проливных дождей, но также итальянских комедий. С 24 по 29 августа в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдут показы лучших новинок кинопроката
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15 августа 2016 18:01
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